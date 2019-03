Eguaras: "Tenemos que ser más fuertes en las áreas"

Íñigo Eguaras, con su tono pausado, humilde y natural, tal cual a como juega, efectuó este miércoles un sucinto análisis de la situación del Real Zaragoza. El centrocampista representa como pocos en las últimas jornadas la impotencia que desprende el equipo: su mando en las operaciones produce, ordena y distribuye juego, mueve y organiza al colectivo, lo hace progresar junto a James… Pero, cuando la pelota alcanza los metros decisivos, al Zaragoza se le funden los plomos. Todo lo anterior queda reducido a retórica. Eguaras lo sabe porque tiene una mirada analítica del juego como pocos en la plantilla: “Por muy buen fútbol que hagamos, los resultado son negativos. Podemos jugar bien, pero en las áreas somos muy débiles. Es algo que nos está lastrando todo el año y debemos darle un giro a eso. Hay que entrenar para ser más fuertes en las áreas. Estamos con ganas y con fuerza para solucionarlo”, indicó el mediocentro navarro.

Eguaras puso el foco en las acciones de balón parado que tanta y tan elevada factura le está pasando al Zaragoza durante todo el curso, pero, de forma descarada, aún más en las últimas jornadas. “No es normal que en un minuto nos saquen dos córners y una falta lateral. Se nos han ido los puntos en jugadas de balón parado. Así que hay que hacerse fuertes en eso o intentar que el contrario tenga menos jugadas de ese tipo”, reveló el centrocampista.

Esta dinámica erosiona el ánimo del futbolista como pocas cosas. “Cuando hay buen juego, no metes gol y te meten fácil, el jugador se hunde un poco. Hay que dar un plus y hacernos fuertes como equipo. Llegamos al área y no metemos, eso te obliga a llegar aún más… Es cuestión de calidad y efectividad”, subrayó Eguaras, ya recuperado de los problemas de pubis que le han limitado esta temporada: “Lo tengo ya casi olvidado. Ya llevo un tiempo sin dolor. En los partidos apenas noto nada. Estoy muy contento en ese aspecto, pero sé que aún puedo dar más”, reconoció, advirtiendo que el partido contra el Elche es “casi una final”. “La palabra miedo no ha entrado al vestuario. Estamos con muchas ganas de sacar los tres puntos y poder estar por fin tranquilos. Jugamos en casa y eso para nosotros es muy importante”, dijo.

La renovación de Eguaras

En el Real Zaragoza, la renovación de Eguaras es uno de los asuntos estratégicos, por su influencia en el juego del equipo, el estatus adquirido estos dos años y su relevancia como una de las figuras destacadas de la categoría en su posición. También se considera que por su perfil humano, como Javi Ros, encaja plenamente en el perfil de futbolista de club y referencia en el vestuario que desea cultivar el Zaragoza. Hace unos meses se iniciaron las conversaciones y primeros tanteos para su renovación. Aún le queda otro año más de contrato, en ese sentido, y ninguna de las partes tiene prisa. Ahora, el asunto está parado, en parte, por las razones que el propio Eguaras desveló: “Hasta que no salvemos la situación deportiva eso está de lado. Antes que yo, está el club y mis compañeros. Estoy tranquilo con este tema”, aseguró.