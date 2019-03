Zapater y el peligro de tener que creer a martillazos

"Hace poco me preguntábais, porque algunos compañeros míos hablaban del ascenso. Hablaban de esa posibilidad, de hacer la heroica, que era muy difícil. Y... no quise yo decir nada y pararle los pies a nadie, pero...". Así comenzó Alberto Zapater, el carismático capitán del Real Zaragoza, su rueda de prensa en la zona mixta de Los Cármenes ante los medios de información aragoneses allí desplazados (Heraldo de Aragón, Aragón Tv y Aragón Radio).

Zapater recordaba esos atípicos episodios, donde colegas como Verdasca, Lasure, Delmás, habían asomado en sala de prensa, con el discurso metido en vena como es hábito desde hace un tiempo en la mayoría de los clubes profesionales de fútbol, en el que subrayaban que el Real Zaragoza, antes de jugar en Pamplona hace 15 días, estaba en disposición de repetir la segunda vuelta del año pasado y acabar en la 6ª posición que da paso a jugar por el ascenso.

"Está bien ser optimista... pero nuestra realidad es que ahora tenemos una situación, a 4 puntos del descenso, que nos hace afrontar partidos muy, muy, muy importantes. Creo que tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos", reiteró Zapater, poniendo en evidencia el método de la 'fe y optimismo a martillazos' que rige en el día a día en todos los ámbitos del equipo y los alrededores que son permeables a él.

Zapater, según se desprende de sus palabras en Granada, se ha estado mordiendo la lengua para no ser políticamente incorrecto. Hace un tiempo que salirse del camino del pensamiento preestablecido está mal visto y genera chispazos. Pero cuando las evidencias son indiscutibles, hasta los más calmados transigentes con semejante mecanismo saltan las tuercas. Sabido es, en cosas de la fe, que el mundo está lleno de rebotados de muchas academias y seminarios. La fe, o fluye por natura y sentido común, o no responde a la etimología propia de la palabra. Fe a la fuerza es otra cosa distinta a la fe.

"Yo nunca he pensado que estábamos en zona de nadie, como se dijo hace dos semanas. Tenía claro que, esta situación en la que estamos ahora, podía suceder. Y ha sucedido. No hemos ganado nuestros partidos y los demás sí. Así que ahora, el chip que debemos tener es el de ganar partidos como sea, porque estamos a 4 puntos del descenso. Y sabíamos que los de abajo algún día empezarían a ganar. Y tenemos que sumar. Es la realidad y no otra", desnudó Zapater en contra del catecismo.

Tenía el ejeano su pecado venial metido entre ceja y ceja mientras atendía a la prensa en Los Cármenes. Aquella mentira piadosa, aquel morderse la lengua hace dos semanas cuando, en vez de combatir la mentira de la Promoción de ascenso, dejó correr el agua del postizo optimismo. Y volvió a mentarlo.

"Si, cuando hace dos semanas mis compañeros dijeron que se podía llegar a la Promoción de ascenso, yo hubiera dicho que lo importante era llegar a los 50 puntos de la salvación, me hubiesen llamado pesimista. Yo contesté que, en chavales jóvenes, estaba bien que dijeran que se podía hacer la remontada, que eso era optimismo y ser positivo. Pero nuestra realidad es la actual. Muy cerca de abajo. Y nos queda mucho, mucho por hacer aún para salvarnos", reiteró Alberto Zapater a modo de penitencia.

Y, por último, en su jugosa rueda de prensa en la zona mixta de Granada, Zapater lanzó un aviso a navegantes para todos sus colegas de vestuario. Llegan días de máxima exigencia y el grupo va a necesitar de muchas dosis de implicación. "No ganamos. Y cuando no ganas, todos tienen que hacer algo más. Con lo que hacemos no nos basta. Y cuando eso pasa, hay que hacer todos mucho más. Aquí todo el mundo tiene que sumar ahora. Todos tienen que estar preparados para aportar en los partidos decisivos que nos quedan", remató el de Ejea de los Caballeros.