Nayim: "Podemos ganar, perder o empatar, pero con Víctor el Zaragoza compite"

Cuando Nayim habla del Real Zaragoza lo hace siempre en primera persona del plural. Al mito de la Recopa le duele la situación actual del equipo igual o más que a nadie, pero considera que, desde la llegada de Víctor Fernández al banquillo, el futuro del Zaragoza está en las manos adecuadas. "Es una alegría ver otra vez en el Zaragoza a gente que ha dado tanto al club. Son personas que quieren y aportan mucho con su conocimiento. Lo estamos viendo con Víctor, Loreto o Alberto (Belsué), que parece otro entrenador más", ha asegurado el exjugador este lunes en su visita a la redacción del HERALDO DE ARAGÓN, donde ha recibido un llavero personalizado con su nombre y el dorsal '5' con el que escribió una de las páginas más doradas de la historia de la entidad. "Lo primero que tenemos que hacer es intentar salvarnos lo antes posible y, poco a poco, construir un proyecto que nos dé la posibilidad de ascender, sabiendo que es muy difícil por la situación económica que atraviesa el club", ha agregado con realismo.

A pesar de la negativa dinámica que atraviesa el equipo, con un punto sumado de los últimos doce en juego, Nayim mantiene el optimismo. Y lo hace porque el Zaragoza "compite". "Con la llegada de Víctor las sensaciones son otras. Podemos ganar, perder o empatar porque esto es deporte pero estamos intentando jugar mejor al fútbol y lo estamos logrando. Obviamente, no se cambia a un equipo de la noche a la mañana porque, al final, el fútbol es de los futbolistas y hace falta talento para estar arriba. Pero las sensaciones son mejores. Antes nos costaba mucho más crear ocasiones, nos costaba más ganar partidos y ahora podemos ganar, perder o empatar, pero con Víctor el Zaragoza compite", ha explicado convencido de que el conjunto aragonés está capacitado para cambiar de raíz su actual serie de malos resultados.

Lo que no cambia y lo que no falla, a pesar de los marcadores, la categoría o las dinámicas, es la afición del Real Zaragoza, hacia la que Nayim tiene siempre palabras de máxima admiración. “La afición es espectacular. Cada partido me sorprende ver a tanta gente animando en La Romareda. Sobre todo ver a tanta gente joven. La afición se está rejuveneciendo y eso es bueno de cara al futuro. Imagínate si empezamos a ganar, sería una locura. Hay que darle un diez para la afición, que como siempre he dicho es exigente pero al mismo tiempo leal”, ha señalado.

Y, ¿cómo y cuándo saldrá el Real Zaragoza de la Segunda División? “El año pasado casi conseguimos subir. Hay que intentar tener un año como el anterior y que termine con el ascenso, claro. Sobre todo intentar acertar con jugadores como Borja o Ángel, que desde luego es lo más difícil”, ha subrayado.

Nayim, que fue segundo entrenador del club en la etapa con José Aurelio Gay, trabaja ahora con diferentes frentes abiertos en Ceuta, su ciudad natal. Es segundo entrenador, entrenador de porteros y director deportivo del Ceuta, en Tercera. También está metido en política y ayudando a los más desfavorecidos. A los chavales de la calle. "Les entreno una vez a la semana y mi idea es intentar explicarles que todo es posible con trabajo y con dedicación. Que tienen que luchar por su sueño como hizo un chico de 15 años que se fue de Ceuta a Barcelona. Intento que los chicos no dejen de soñar y aprendan los grandes valores que tiene el deporte de equipo”, ha relatado.

A Zaragoza viene a menudo (su hijo forma parte de la plantilla del Deportivo Aragón, aunque no está contando para Javier Garcés), lo que supone "un placer", sobre todo "ver las muestras de cariño que la gente tiene hacia mi persona y hacia todos los jugadores de la Recopa. Desde el utillero hasta el último de la plantilla". Para él es "fundamental entender lo que es el zaragocismo, tener ese respeto por un escudo que es importante en el fútbol español y europeo. Respetar a una afición que es leal, aun estando en Segunda".