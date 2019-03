"La racha que hemos cogido, uno de 12... esos son números de descenso"

"Estamos muy Jodidos. Y creo que, si no estuviéramos jodidos, mal iríamos en esta situación de resultados en la que nos hemos metido". Así comenzó su valoración personal, haciéndola extensiva al resto del vestuario, Alberto Benito a la conclusión del partido Granada-Real Zaragoza, en la noche del domingo. El lateral tarraconense siempre ha sido claro, sincero, rotundo en sus diagnósticos, por duros que hayan sido en los peores días del equipo en esta deficiente temporada.

Y esta vez, tras el nuevo fiasco en Los Cármenes, Benito volvió a dejar unas declaraciones públicas para tener muy en cuenta de cara a los 3 meses que restan de liga, sinónimo de suplicio para el zaragocismo. "Te das de morros con la realidad. Si no ganas, te metes abajo. Y es lo que nos ha pasado. Hay que tener la cabeza fría. No creo que sea una situación 'límite-límite', como cuando llegó Víctor en diciembre. Pero es una situación jodida. Y hay que espabilar ya", avisó el de Altafulla con su verbo afilado.

En ese momento de su análisis, Benito espetó la frase del titular. La cristalina. La potente. La que algunos interesados no quieren oír pero que, mal que pese al zaragocismo, es la impertinente realidad: "La racha que hemos cogido, un punto de 12... esos son números de descenso", indicó el lateral del Real Zaragoza en las tripas del estadio del Granada. ¡Oído, cocina!

Benito fue hondamente autocrítico. Su visión de lo acontecido en Los Cármenes, extensiva a lo acontecido en partidos precedentes de malos resultados, esparció las culpas a diferentes destinatarios, incluido él mismo. "Hacemos buen juego pero, al final, en las áreas... eso nos está matando. En las áreas es donde está el pan. En el balón parado. Y eso nos está faltando. La semana pasada nos metieron los dos goles a balón parado (Almería). Esta vez, nos han vuelto a meter uno. Hay que tener responsabilidad", exigió en voz alta, señalando con el dedo índice las máculas principales de este Real Zaragoza que vienen de la fábrica de Lalo Arantegui y José Mari Barba allá por julio y agosto pasados.

Un palo duro y seco para los protagonistas principales del ataque y la defensa del Real zaragoza. "Si tenemos ocasiones y no las metemos; si nos tiran dos veces a nuestra puerta y nos meten una... pues ahí está la clave", enfocó Benito con precisión.

A estas alturas de curso, asoma esta semana previa al duelo ante el Elche en La Romareda con el zaragocismo metido en una espiral de dudas nuevamente. Y los futbolistas no son ajenos a ello. Benito lo expuso con franqueza: "Creo que hay que limpiarse rápidamente la cabeza. Y saber que, ahora, ya todo pasa por ganar como sea. Ya no hay otra salida. El sábado, al Elche. Ya vemos que los de abajo ganan, que se ajusta todo mucho. Y no hay más solución que ganar al Elche. Y después en Mallorca, porque para salir de esta hay que volver a ganar 2 partidos seguidos, como cuando vino Víctor Fernández. Es la única manera de respirar y de que la gente esté más tranquila", concluyó el catalán en una comparecencia de catón, para tenerla de cabecera en todos los ámbitos zaragocistas. Sobre todo en los más reticentes a asumir la realidad y en los más proclives a querer hacer comulgar con ruedas de molino.