Linares, P. Biel y Guti, si están en Los Cármenes, bajo mínimos

Linares, P. Biel y Guti, si al final viajan este fin de semana a Granada (esa es la idea que aún prevalece en los planes de Víctor Fernández, en técnico del Real Zaragoza, a primera hora de la tarde de este viernes), lo harán bajo mínimos en el apartado físico. Los tres, en circunstancias normales y con la plantilla al completo, se quedarían fuera de cualquier convocatoria. Pero, entre el aluvión de problemas físicos que abruman al plantel zaragocista en este punto de marzo, a lo que hay que añadir la sanción que pesa sobre Soro (expulsado ante el Almería el pasado domingo), a Fernández no le va a quedar más remedio que incluir en la expedición a varios jugadores tocados o mermados.

"Linares, hoy viernes ha hecho trabajo de recuperación (al margen del grupo, solo, en el gimnasio). Ayer -por el jueves- solo pudo jugar 10 minutos en el ensayo del equipo porque tiene una contusión fuerte en la zona de un gemelo. Su caso es cuestión de horas y lo normal sería que mañana (el sábado, antes de partir hacia Granada) estuviera disponible y pudiese hacer un entrenamiento en condiciones. Pero no quiero anticipar nada, no vaya a meter la pata", comenzó describiendo Víctor respecto del ariete de Fuentes de Ebro.

En relación al centrocampista balear, el entrenador indicó lo siguiente: "Pep Biel... vamos a ver cómo llega, porque está entrenando con muchas dificultades. Pero lo vamos a necesitar para que esté al menos en el grupo".

Y, sobre la vuelta al equipo de Guti, tras varias semanas de reseteo de la pubalgia de la que viene recuperándose desde hace casi un año el canterano, Fernández apuntó esto: "Raúl Guti va a poder ir convocado. Y, si necesito de 15 minutos o 20 suyos, yo creo que podría dar un nivel digno, notable".

Víctor Fernández lanzó un deseo al aire con estos tres protagonistas en su plegaria: "Este es nuestro día a día. Yo espero que, al final, tanto Linares, como Biel y Raúl Guti, puedan estar en la lista para Granada", dijo.

Como contrapunto, viendo que la rueda de prensa estaba empezando por derroteros demasiado negativos y con tintes de lamento, Víctor Fernández intentó cambiar de tercio antes de proseguir su comparecencia ante los medios de comunicación con aspectos más relacionados con el fútbol en sí. "Hay que seguir adelante y pensar que algún día no serán todo adversidades y desgracias. No me gusta tener que explicar siempre en esta mesa un parte de hospital", espetó.