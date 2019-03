Gual... ¡a jugar!

Marc Gual volverá a ser el delantero centro titular del Real Zaragoza en Granada... salvo cataclismo de aquí a las 18.00 del domingo. El delantero de Badalona es, a estas alturas, el único de los jugadores con vitola para jugar como punta en el equipo blanquillo que está en condiciones físicas aceptables para Víctor Fernández.

El entrenador aragonés no tuvo, por lo tanto, problema alguno en anticipar tal circunstancia, que devolverá a Gual a un once inicial zaragocista casi dos meses después de la última vez que se dio, que fue el 19 de enero en Majadahonda.

"Gual tiene muchas posibilidades de jugar. Ya tenía opciones antes de que se diera este cúmulo de desgracias, porque lleva una semana bastante buena de entrenamientos. Lo veo animado, que no baja los brazos. Pero, evidentemente, todas estas lesiones que afectan a elementos ofensivos del equipo -Soro, Papunashvili, Álvaro-, originan que lo que es una desgracia para unos beneficia a otros, pues se les abre esta vía para jugar", dijo Víctor Fernández.

En efecto, Álvaro Vázquez, el máximo goleador del equipo con 8 goles, está de baja al menos durante las 2 próximas semanas por una nueva rotura muscular (la tercera del curso). Soro está expulsado tras la roja que vio el domingo pasado ante el Almería. Linares es duda incluso para viajar a Granada porque lleva dos días sin poder entrenarse por un golpe en una pierna. Papunashvili se marchó al inicio de la semana a Georgia para ser tratado de su dolencia en el tobillo por el médico de la selección de su país... En definitiva, que las piezas de la delantera zaragocista están todas abolladas en esta previa a viajar a la capital granadina, excepto Gual.

Así que el '20' blanquillo volverá a jugar de inicio tras 6 partidos sin partir de inicio en los planes de Víctor Fernández. El último choque donde Gual fue titular data del referido 19 de enero, en Majadahonda (2-2), en el inicio de la segunda vuelta. El catalán venía de ser fijo en los primeros pasos del entrenador aragonés, frente al Extremadura, el Sporting en Gijón, ante el Málaga... pero en Majadahonda perdió la ola buena y se cayó de las preferencias de Víctor tras numerosos marros ante el gol en los días precedentes. Ese día, el ariete cedido por el Sevilla ya fue sustituido en el minuto 86 por P. Biel.

Desde Majadahonda, Gual ha asomado en el campo con cuentagotas, dos ratos, y, siempre, sin destacar. No jugó nada ante el Oviedo. Después, en Las Palmas, gozó de media hora larga, en vez de Soro, pero su salida del banquillo resultó inerte. En Lugo ni siquiera estuvo presente. Ante el Albacete, tampoco tuvo ni un minuto. En Pamplona, Víctor Fernández no consideró oportuno que fuese uno de los tres cambios y no se estrenó. Y, el último día ante el Almería, relevó a Linares a falta de 25 minutos y no pudo sacar brillo alguno a su presencia en el campo.

Ahora, tras purgar estos casi dos meses su bajo rendimiento, a Gual se le vuelve a presentar una nueva oportunidad de reivindicarse. Tarde, pero todavía tiene este nuevo margen que le otorga la epidemia de lesiones y ausencias de los jugadores de vanguardia de la actual plantilla en marzo. Al fin y al cabo, su balance goleador es muy deficiente: solo ha marcado 2 goles en una veintena de partidos con el Zaragoza.