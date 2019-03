"Creo que no ha llegado el pánico al vestuario, hay que reaccionar"

Víctor Fernández espera a Granada como lugar de resurrección del equipo. El entrenador zaragocista está viviendo días de autoanálisis, de autodiagnósticos serios, tras la decepción que le generó el mal paso dado por sus muchachos ante el Almería en La Romareda el pasado domingo, con la fea derrota por 1-2 que pinchó la burbuja de buenas sensaciones generalizadas que se instauró cuando él llegó en diciembre en plena crisis deportiva.

"Yo creo que los jugadores son conscientes de que tuvimos un error importante ante el Almería. Para mí, perder contra el Almería fue un golpe muy fuerte, que no me lo esperaba. Nos fuimos del partido. Mostramos impotencia, incapacidad... y nos golpearon. Y al final no supimos ni mantener siquiera el empate", expuso con franqueza entre varias líneas editoriales introspectivas puestas sobre la mesa en la rueda de prensa previa al partido de Los Cármenes.

Víctor quiere, desea, espera que el Real Zaragoza logre evitar una peligrosa dinámica de malos resultados puntuando, al menos, en el campo de uno de los 'cocos' de la categoría, el cuadro granadino. Fernández dice que, pese a lo doloroso que fue caer ante el Almería, el equipo no ha quedado abatido de mala manera y que lo ve capaz de reaccionar en el campo nazarí. "Para cualquier objetivo, hay un hecho fundamental: no lo lograrás si no te haces fuerte en casa. Hasta lo del otro día con el Almería, yo creo que estábamos en el buen camino. Y por eso creo que, pese al golpe, no ha llegado aún el pánico al vestuario. Pero creo que todos tenemos que hacer una autocrítica a lo que pasó"

Víctor Fernández, aún incrédulo por la falta de intensidad defensiva que mostró el Real Zaragoza en el fiasco ante el Almería, dejó su mensaje hacia sus jugadores dicho públicamente en las horas precedentes a jugar en Granada: "Tenemos que estar muy atentos, muy despiertos. No despistarnos absolutamente nada y dar lo mejor de cada uno. Porque los partidos son todos muy complicados. Tenemos que vivir con mucha concentración, con mucha intensidad, con la máxima atención. Responsabilizándonos cada uno de nuestra obligación", relató a modo de exigencia innegociable.

Y Fernández enmarcó todos estos hilos de pensamiento dentro de su vivencia particular, que no ha sido sencilla en los últimos días. "Yo he pasado una semana muy mala en lo personal. Pero ahora estoy animado. Creo que vamos a competir en Granada", quiso animarse y, así, animar al resto de protagonistas ante el nuevo reto que presenta la liga en Los Cármenes.