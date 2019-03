Álvaro Vázquez y Lasure, bajas seguras en Granada

Álvaro Vázquez y Lasure no jugarán este domingo en Granada. El delantero centro y el lateral izquierdo titulares del Real Zaragoza están totalmente descartados desde la mañana de este viernes tras dos días de dudas sobre su situación física. El entrenador del equipo, Víctor Fernández, así lo confirmó en la habitual rueda de prensa previa a cada fin de semana de partido.

"Son bajas seguras. Álvaro Vázquez tiene una rotura en el bíceps femoral que esperemos no sea importante y que a la tercera semana ya pueda volver a jugar. El médico nos ha dicho que son 2 semanas de baja y, a la tercera, la incorporación ya a los entrenamientos si todo va bien. Y Dani Lasure tiene una inflamación en un tendón, que es poco importante pero que no le da tiempo de eliminar la molestia de aquí al domingo en Granada", indicó Fernández con el lógico resquemor.

Víctor, una semana más, como ya es un hábito desde su llegada a finales de diciembre, se encuentra con las cortapisas imprevistas generadas por bajas de futbolistas importantes a causa de dolencias físicas. "No son unas circunstancias nada favorables. Son repetitivas desde hace unos meses. No son lesiones excesivamente importantes, no son extrañas, son propias del deporte de alta competición. Pero nos dificultan mucho para poder alcanzar un tono de regularidad, tanto para los jugadores afectados como para el grupo", reclamó al infinito.

Víctor Fernández ahondó en su lamento: "Todas las semanas hay que cambiar la alineación. Y no hay que hacerlo con un futbolista, que podría ser por un motivo técnico o táctico. Es que hay que hacerlo siempre con 3 o 4 cambios. Y esta semana va a volver a ser así. Esto se junta además con esa serie de jugadores que, aunque tienen el alta médica, no tienen el nivel físico suficiente para responder a las exigencias de 90 minutos de competición", apostilló el técnico aragonés.