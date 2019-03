Miguel Linares: "Tarde o temprano, el Zaragoza estará arriba"

Usted siempre está sonriente. Y eso que llevamos tres partidos sin ganar...

Tenemos que volver a ganar, y lo haremos. Estoy feliz porque estoy donde siempre había soñado estar. Estoy en casa, en el club de mi vida. Sí, tras tres partidos sin ganar, hay que tratar de levantarse. Después de una derrota, siempre es difícil. Pero no hay que bajar los brazos. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del Granada.

Viene de sufrir mucho en el Reus, una situación agonizante.

Vengo con la misma ilusión que cuando debuté.

¿Qué tal con Víctor Fernández?

Bien, muy bien. Está intentando hacer todo lo posible para que funcione el equipo.

¿Esperaba acabar aquí?

Llegó un momento en que pensé que no, que acabaría mi carrera fuera de Zaragoza. Cuando me llamaron, no tuve duda. Y aquí sigo, dándolo todo todos los días. Unos días sale mejor y otros peor.

Como ante el Almería…

Lo hicimos bien hasta el descanso. También se hizo un buen trabajo ante Osasuna en Pamplona y con el Albacete. Con el Almería, bajamos en la segunda parte y lo pagamos muy caro a balón parado.

¿Ahora mira hacia arriba o hacia abajo en la clasificación?

Hay que ser realistas. Lo primero es escapar cuanto antes de abajo. Cuando lo hagamos, podremos pensar en otras cosas. De todas formas, la Segunda está muy igualada. Aún puede pesar de todo.

Pese a la decimoquinta posición, usted destila optimismo.

Esté en la situación que esté, yo soy zaragocista. Además, no hay nada que se asemeje en Segunda. Una afición como la de La Romareda no se ve en ningún lado. El otro día había 30.000 personas en el campo. Vivir el fútbol con esta pasión no es común. Solo en Oviedo se puede ver algo así en un derbi. En Primera tampoco es sencillo jugar en un ambiente así.

También lo decía Borja Iglesias.

Es que es absolutamente cierto. La Romareda es la atmósfera ideal para un futbolista.

Usted ha jugado en varios equipos de Segunda. ¿También piensan eso los rivales?

Sí. Todo el mundo sabe la historia del Zaragoza, sus títulos, los grandes jugadores que han jugado aquí. Es el equipo a batir.

¿Y usted cómo se sentía cuando venía como visitante?

Era una situación extrañísima, sonaba el himno del Zaragoza y se me ponían los pelos de punta. Te acordabas de tus vivencias de niño, de los grandes momentos del Zaragoza, de las Copas de Rey, del gol de Nayim… ¡Y allí estaba jugando contra mi equipo!

Su fichaje por el Zaragoza también es el reconocimiento a la gran cantera de Fuentes de Ebro, a los Artajona, Cólera, Casaló, Garrido, Casanova, Arenere…

Todos estamos muy contentos allí. Por cierto, Chema Garrido fue el que me hizo debutar con el Fuentes cuando yo solo tenía 15 años.

Y después, Jesús Cani, Ramón Lozano, David Navarro…

Todos me ayudaron mucho.

Dice David Navarro que es complicado encontrar a un futbolista más comprometido que usted.

Vivimos momentos muy intensos en el Utebo. Recuerdo que mi padre falleció un viernes, lo enterramos un sábado y al día siguiente disputé la fase de ascenso con el Utebo ante el Velarde.

Y marcó gol.

Así es. Después, me quiso fichar el Osasuna y el filial del Real Zaragoza. Me vine al filial, pero no conté mucho.

Y allí inició un largo peregrinar.

Primero, Huesca y Barbastro. Después salí al Alcoyano. Las cosas marcharon y luego fiché por Salamanca, Elche, Recreativo de Huelva, Oviedo y Reus.

Sus goles siempre han sido su mejor aval.

Siempre me he entregado. También influyó la estabilidad familiar. A Nazaret, mi mujer, la conozco desde los 15 años. Cuando ella terminó Enfermería, dimos el paso de salir fuera. Mis hijos nacieron fuera: Elsa, en Alcoy; Adriana, en Elche; y Miguel, en Huelva.

¿Cómo han vivido la desaparición del Reus?

Ha sido duro. Todo eran problemas y más problemas. Vivíamos en Tarragona. Los niños ya se vinieron a Zaragoza en diciembre, cuando hicimos la suspensión de la matrícula escolar allí. Fue todo muy triste en Reus.

Le entiendo…

En Zaragoza es diferente. Esté en la clasificación que esté, el Zaragoza es un club serio, un gran club en todos los sentidos.

¿Cuándo celebraremos algo gordo y peregrinará de nuevo andando desde Fuentes hasta el Pilar?

Eso fue en el año 2015, cuando ascendí con el Oviedo a Segunda División y vine hasta el Pilar con Nazaret, andando desde mi pueblo. También lo hice de niño con mis padres y con mis tíos para el Pilar. En Fuentes de Ebro hay un sentimiento muy profundo. A ver cuándo lo repetimos, porque estoy convencido de que, tarde o temprano, el Real Zaragoza estará arriba.