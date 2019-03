Lasure: "Tenemos que ganar por nosotros y nuestra gente"

El Real Zaragoza vive una situación clasificatoria extraña, tranquila en lo que a los puestos de descenso se refiere (a siete puntos) e improbable de cara a alcanzar las posiciones de promoción (a 16 puntos). Pero los argumentos para ganar no desaparecen, hay motivos más que suficientes. "Porque sí, por nosotros y nuestra gente", ha concretado Daniel Lasure. Al lateral zurdo del equipo aragonés, que formó parte del once inicial contra el Almería tras superar su lesión, ya le han desaparecido los dolores, aunque "las buenas sensaciones se distorsionan por el resultado", de nuevo adverso (1-2).

​La derrota del pasado fin de semana resquebrajó la esperanza que la afición zaragocista tenía puesta de aquí al final de temporada en una gran remontada, superior incluso a la que el Zaragoza convirtió el año pasado. En el vestuario, se mira al día a día y no se pierde la ilusión. "Hay que mirar semana a semana, plantearnos pequeños objetivos a corto plazo y ya veremos a ver hasta dónde nos da". Siguiente reto: Granada, segundo de la Liga con 53 puntos. "Hemos dado la cara contra todos y hemos competido frente a los equipos de arriba", ha recordado Lasure.

Además, los de Víctor Fernández cuentan con el aliciente de volver jugar fuera de casa. Y es que los aragoneses suman más a domicilio, con 16 puntos, frente a los 15 obtenidos en La Romareda. Lasure tampoco encuentra explicación a este dichoso fenómeno. "Es cierto que al contrario que el año pasado, nos está costando que nuestro estadio sea un fortín. Encontramos cierto equilibrio puntuando fuera. La Romareda es una asignatura pendiente, pero necesitamos a nuestra gente, queremos que el campo siga lleno y es una rabia que no estemos utilizando eso a nuestra favor. Vamos a intentar cambiarlo", ha reconocido el futbolista.

Otra asignatura pendiente son los goles recibidos a balón parado. Ante el Almería, otros dos. Un problema de fondo, que viene de lejos. "Puede deberse a varios factores, entre ellos la falta de concentración. El año pasado recibíamos también mucho". ¿Cómo se soluciona? "Ensayándolo, directamente. Lo trabajamos todas las semanas y esperamos que eso dé sus frutos porque hasta ahora no lo está dando". Un déficit doloroso que está lastrando el rendimiento de jugadores como el propio Lasure, que perdió la marca de Álvaro Giménez en el primer gol almeriense.

El canterano, una de las piezas importantes del proyecto que Lalo Arantegui puso en marcha, renovó a principios de noviembre su contrato hasta el 30 de junio de 2022. Un proceso que se está intentando llevar a cabo con otros futbolistas como Jorge Pombo y Julián Delmás. Lasure, desde dentro, sabe que "son situaciones complicadas, que tiene que resolver ellos mismos". "Obviamente, como compañeros míos quiero que estén en las mejores condiciones, pero al final cada uno lleva sus asuntos como puede y, en este caso, no tengo ni idea realmente de la situación personal de cada uno", ha añadido.

Sobre los arbitrajes en general y el de Varón Aceitón en particular, que expulsó con roja directa a Alberto Soro ante el Almería por una supuesta agresión cuando el partido llegaba a su fin y el jugador intentara zafarse de los agarrones de Rocha, Lasure lamenta no poder contar con el mediapunta para el próximo encuentro, pero no cree en la mala fe arbitral. "En el vestuario no se habla de eso, no es bueno buscar excusas, son circunstancias y no hay que escudarse en los arbitrajes".