Delmás, Lasure y Cristian ilusionan al zaragocismo

"¡Venga, a luchar y pelear lo que queda!", "¡Vamos a ganar al Granada!", "¡Estamos con vosotros chavales!". Lo tiene claro el zaragocismo: continuar sin rendirse, olvidar las derrotas y volver a generar ilusión. Estas fueron algunas de las demandas que la afición, esa fiebre blanquilla que siempre está presente, en las buenas y no tan buenas, sugirió con fuerza a Julián Delmás, Dani Lasure y Cristian Álvarez, jugadores protagonistas en la firma de autógrafos y carrusel de fotografías que tuvo lugar este jueves en ‘Espacio Heraldo’.

Cientos de niños y mayores no se quisieron perder la cita. Los pósteres oficiales con la plantilla del Real Zaragoza 2018-2019 inundaron los pasillos del edificio, todo fuere por conseguir una firma, un abrazo o intercambiar sonrisas con los tres futbolistas, dispuestos a pasar un buen rato de zaragocismo y mantener viva la llama de la ilusión entre los más jóvenes, y no tan jóvenes.

Cristian Álvarez, Daniel Lasure y Julián Delmás han firmado posteres este jueves en Espacio HERALDO. Cristian Álvarez, Daniel Lasure y Julián Delmás han firmado posteres este jueves en Espacio HERALDO.

Los niños más tímidos se quedaron absortos delante de sus ídolos. La gracia argentina del singular portero blanquillo, el gesto risueño del lateral zurdo y los sinceros abrazos del de Monegrillo tranquilizaron a los más nerviosos y provocaron la alegría de padres y abuelos. Y es que no solo disfrutaron los pequeños. Ya se sabe, estos colores se transmiten de generación en generación. "El abuelo hizo socio a los hijos y también a los nietos. Hasta que no nos hicimos todos no paró", le contaba uno de los padres, ataviado con la elástica del león rampante, al trío de futbolistas, que compartieron con curiosidad la fantástica idea del anciano, acostumbrado a épocas de gloria en el estadio de La Romareda, pero al que los últimos tiempos no le han movido de su asiento en el añejo estadio zaragozano.

Gabriela, Hugo, Nacho, Lucía, Celia, Diego... Todos se marcharon contentos a casa, con su firma, su foto, su recuerdo. Porque esos pocos minutos de zaragocismo valen oro. La afición más numerosa de Segunda División está enganchada al equipo. La situación no aminora la ilusión de nadie. "Es algo que se vive, no se puede explicar con palabras y, aunque las derrotas duelen, nosotros seguimos ahí. Son los nuestros", afirmaba un zaragocista a la salida del evento.

Ahora, ese sentimiento demostrado deberán trasladarlo los jugadores al terreno de juego. Siguiente escollo: Granada. Sobran los motivos para llevarse los tres puntos. "Tenemos que ganar por nosotros y nuestra gente", ha recordado Dani Lasure.