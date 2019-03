"Estoy decepcionado con el resultado y con el partido"

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. El arranque corresponde a la canción ‘Sinceramente tuyo’, de Serrat. Víctor Fernández se mostró anoche (y todos los días en este su regreso) sinceramente suyo, esa realidad que retrata al Zaragoza, allí, decimoquinto, impotente también ante el Almería. Se le preguntó a Víctor si se encontraba preocupado después de perder ante los andaluces, y respondió con toda la contundencia de la que careció su equipo en el partido que acababa de clausurarse. "Preocupado estoy siempre. Hoy, además, estoy decepcionado y fastidiado. Decepcionado por el resultado y por el partido", subrayó, sin subterfugios, el técnico.

Víctor auditó el revés recibido por el Real Zaragoza. "El guión ha sido perfecto para el Almería. Hemos tenido opciones de adelantarnos en la primera parte varias veces. Pero, por unas causas o por otras, no lo logramos. Hemos tenido poca productividad. Después, desde el minuto 70, el partido se puso para ellos al aprovechar una pelota parada. Luego, tampoco hemos sabido mantener el 1-1. Y, cuando uno no puede ganar, siempre es bueno el empate", continuó.

En su repaso, no recurrió a eufemismos para dibujar la segunda mitad del encuentro. "El equipo no me gustó en el segundo tiempo. Además, nos hemos ido con un expulsado, con más tarjetas que ellos. No somos dominadores en las áreas. Así es muy difícil: siempre remamos contracorriente. Es cierto que nos hemos esforzado, pero el partido se ha resuelto por detalles. En el segundo tiempo, no vi la identidad del equipo. Ellos esperaron su momento. A partir de ahí, solo hubo amor propio, pero no juego", reconoció.

Puesto a localizar debilidades, Víctor las concretó en el campo. "No somos contundentes en las dos áreas y eso se paga. Tuvimos la pelota, sacamos más saques de esquina que ellos, pero no hacemos gol", se lamentó, para luego lanzar un mensaje diáfano: "Esto va a ser largo y duro. Tenemos carencias. Lo vengo repitiendo desde hace semanas. Hay equipos poderosos de mitad de la tabla hacia arriba en Segunda. No hay que descartar nada. Tenemos que levantarnos en Granada".

La perspectiva después de la derrota es nítida para el técnico. "Me gusta mirar hacia arriba. Seamos realistas; soy atrevido, pero realista, más cuando estamos en esta zona de peligro. Hoy ha habido otra vez otras veintitantas mil personas en el campo. En el segundo tiempo, no hemos transmitido lo que la afición pide. Habrá que salir cuanto antes de abajo, que no es fácil", advirtió.

Una consideración sobre el talento y otra sobre la expulsión de Soro cerraron su comparecencia. El talento: "Talento es tomar las decisiones adecuadas. Los jugadores más talentosos son los que deciden bien y ejecutan bien". Y la expulsión de Soro: "He visto cómo el rival le agarraba. Soro no mata ni a un mosquito...".