Real Zaragoza, ciencias puras con Matemáticas 1 (las difíciles)

El Real Zaragoza es, en los inicios de marzo de 2019, un equipo de ciencias puras. Con las mátemáticas como materia troncal principal. Y, además, han de ser la asignatura 'Matemáticas 1', las más difíciles que presenta el plan de estudios. Las de verdad, las que sostienen salidas científicas a posteriori. "Mientras que las matemáticas no digan lo contrario, vamos a seguir pensando en ganar y aspirar a estar arriba", vino a decir Víctor Fernández en la previa al partido de este domingo por la noche en La Romareda ante el Almería (20.30).

Ya lo había manifestado antes, durante la semana, el capitán Zapater. Y lo había dejado de manifiesto, a su manera, el portugués Verdasca. De repente, tras la derrota última en Pamplona y el anterior empate con el Albacete, todo mezclado con los demás resultados de la liga, el Real Zaragoza se ha visto ubicado en una posición aislada en la clasificación, con cierta comodidad respecto del peligro de atrás pero con una distancia creciente con las opciones que pueda ir manejando de aspirar, de facto, a alcanzar la 6ª plaza que dará acceso a la Promoción de ascenso el 9 de junio. "En tierra de nadie", es la definición que cunde dentro de las tripas del equipo, del club.

Y, para evitar esa situación mental que incita a pensar, a elucubrar, tal vez a levantar el pie de acelerador por ver la imposibilidad de llegar a tiempo al lugar premiado, la medicina elegida han sido las cifras, los números, la aritmética. Los últimos 15 partidos de liga se afrontan, por lo tanto, con la sugerencia de no pensar, de no elucubrar con la etérea clasificación. Ahora, el asidero útil son las ciencias exactas.

Tantos puntos quedan por jugarse... tantos pueden necesitarse de manera estimativa... todavía existe margen de maniobra si se es capaz de bordar un final sobresaliente (el año pasado sirve de modelo)... así que todo el mundo a ciencias puras, no hay optativas posibles. Las letras seducen al pensamiento, las humanidades reclaman interpretación, análisis y deducción. Y eso ahora no es conveniente. Es más útil el pragmatismo de los números, el "mientras las matemáticas no digan lo contrario".

Los números, las estadísticas, las encuestas, sabido es que son herramientas útiles o, por el contrario, desdeñables a conveniencia. Si vienen a favor de obra, hay que asirse a ellas sin pensárselo dos veces. Si denuncian cuestiones perniciosas, hay que apartarlas de inmediato de la circulación para no generar desazón.

En el otro flanco de la formación -o el modo de actuar- del ser humano, está la compensación a esta praxis. Si las cuestiones cuánticas, cifradas y manejadas con fórmulas infalibles (matemáticas, físicas, químicas...) aparecen como 'leitmotiv' favorable a un objetivo, los procedimientos deductivos de las letras quedan derogados en la mente humana. Para qué va a devanarse los sesos un individuo con teorías diversas si la aritmética le da una solución ágil y propicia para sus intereses primeros...

Solo si las -ahora- estimadas matemáticas llevasen la cosa a una situación de máxima complicación, de imposible solución, se acudiría a las letras, al pensamiento, a los valores filosóficos y humanísticos para encontrar asideros. Es una vieja disyuntiva del homo sapiens, generación tras generación, era tras era, siglo tras siglo. Por eso nacieron cuestiones como la fe, las religiones, las advocaciones, la masonería...

Así que, en las horas previas a jugar contra el Almería, en los días anteriores a viajar a Granada, a que venga por aquí el Elche, al desplazamiento a Mallorca (próximas citas zaragocistas)... aplíquense matemáticas. Muchas matemáticas y pocas cavilaciones más. Que nadie se fije en que, tras la victoria del Cádiz por 1-0 ante el Albacete en la tarde el sábado, la distancia con la 6ª plaza está en 16 puntos a falta de 15 partidos para el Zaragoza (ganar al Almería es obligación para seguir igual que antes de esta jornada, a 13 de ese objetivo mayor). No es conveniente entrar a valorar que, repetir lo del año pasado, es un milagro. O que no hay precedentes de una remontada semejante con tanta distancia real a estas alturas para acabar en lo alto.

Ciencias puras. Matemáticas 1. Las cifras dicen que sí, aunque las letras inviten al no. Así que todo el zaragocismo... a matricularse en ciencias hasta que surjan nuevas coordenadas que sugieran un cambio de estudios. Es momento de memorizar números, de asimilar la combinatoria de marcadores, de calibrar series de adición, de fórmulas, axiomas y teoremas. Eso conviene. Darle a la cabeza, cavilar, entrar en juicios de valor pasados, presentes y futuros, no.

Como dice el himno del club, "a ganar, a ganar, el Zaragoza va a ganar...". Y poco más.