Zaragocistaslos2, el reto del Real Zaragoza para San Valentín

Enamorados, zaragocistas y tuiteros los hay, y no son pocos, por lo que Twitter se ha llenado de amor y de los colores del Real Zaragoza.

Somos valencianos los dos, y en la primera jornada ahí estábamos, al pie del cañón. No le gustaba el fútbol. Yo sólo llevaba una camiseta del Real Zaragoza y me la pidió. A medio partido me dijo que me entendía. ¡Ya hay una zaragocista más! #ZaragocistasLos2 @RealZaragoza pic.twitter.com/EULFnKzTQK