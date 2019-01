Verdasca: "Estamos felices por ganar y por dejar la portería a cero"

Satisfecho por la victoria, por su regreso a la titularidad y también por el blindaje de los dominios de Cristian Álvarez. El Zaragoza volvió a dejar su portería a cero y en eso tuvo un papel protagonista Diogo Verdasca. El central portugués suele ser garantía de porterías a cero: las cuatro de esta temporada lo tuvieron a él en el eje de la zaga. La pasada campaña, en 10 de 13. Los números hablan tanto como Verdasca: “Estamos felices por los tres puntos tan importantes que sumamos contra el Oviedo y por conseguir no encajar gol”, señaló este martes el central luso en la Ciudad Deportiva. “Nos estaba faltando dejar la portería a cero, pero afortunadamente pudimos hacerlo y no recibir ningún gol”, añadió.

Fue su primera aparición en un once de Víctor Fernández. Hasta ahora Guitián y Álex Muñoz había conformado el centro de la retaguardia, pero, como sucediera el curso pasado con Natxo González tras un periodo de suplencia. Acabó volviendo a atrapar la titularidad, siendo el central de la plantilla con más partidos, por delante de Grippo, Mikel González, Perone y Jesús Valentín. “Me encontré muy bien en el campo y pude ayudar a mis compañeros a conseguir esa victoria tan importante para nosotros”, apuntó. “Entiendo no haber jugado esos partidos, pero he trabajado para volver al once titular”, explicó.

Después del triunfo contra el Oviedo, los apuros clasificatorios se despejan algo en un Zaragoza que, según Verdasca aún está a tiempo de todo, y que visitará el próximo lunes Las Palmas convencido de sus posibilidades: “La actitud en el equipo es ir partido a partido. Podemos ganar allí. Será difícil, pero hay que ir a buscar los tres puntos, como hacemos siempre, y dejar la portería a cero. La clave seremos nosotros. Esto es muy largo. El año pasado lo hicimos mal en invierno y luego tuvimos una racha muy positiva. Todo es posible”, aseveró el defensor portugués.