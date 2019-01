Real Zaragoza-Oviedo, un partido entre algodones

Ahora, justo antes del partido contra el Oviedo en La Romareda (21.00/Gol), al Real Zaragoza le duele Alberto Benito. No hay semana, no hay partido, no hay momento en esta temporada, en el que al equipo aragonés no le zarandee una lesión o percance físico. La última baja sobrevenida es la del lateral derecho, aquejado de unas molestias musculares que le impidieron trabajar ayer. Su ausencia trastoca los planes de Víctor Fernández, en lo que se ha convertido ya en una azarosa manera de vivir y entrenar a este equipo. El problema es preocupante porque parece inagotable. El Zaragoza saldrá a jugarle al Real Oviedo con medio equipo entre algodones. Faltará Benito, pero muchos otros estarán con el físico lastrado. Es el caso de Guti, baja hace una jornada y con los aductores al rojo vivo durante esta semana. También el de Soro, con el tobillo magullado aunque no lo suficiente para dejarlo fuera del partido en su momento más dulce y mágico desde que saltó al primer equipo. Ya se sabe que falta Javi Ros, por mucho que se esfuerce en recortarle tiempos a su peroné dañado. Y hay un puñado de futbolistas aún escasos de piernas y pulmones, de ritmo, después de salir recientemente de diferentes contrariedades: Álvaro Vázquez, quien podría aparecer en el once, Giorgi Papunashvili, otro con opciones pese a todo de irrumpir en la titularidad…