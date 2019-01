Víctor Fernández: "El Zaragoza tiene el deseo de ofrecer un triunfo a la afición"

Víctor Fernández recela del Real Oviedo. El técnico zaragocista advirtió en la tarde del jueves del peligro que trae consigo el conjunto asturiano hasta La Romareda. "Nos enfrentamos al equipo más en forma. Tienen una gran organización defensiva, igual por acumulación que por orden. Cuentan con un buen contragolpe, con mucha velocidad. Habrá que jugar con mucha paciencia. El Oviedo concede muy poco. Son los más poderosos por arriba", reiteró Víctor Fernández, que, no obstante, mantuvo la apuesta por su equipo. "El Zaragoza tiene el deseo de ofrecer un triunfo a la afición. Tenemos armas suficientes para ganar", dijo.

El técnico también valoró la semana de trabajo. "He visto bien a los chicos. Hemos trabajado a conciencia", confesó, para luego lamentar el desarrollo de la sesión del miércoles, en la que cayó lesionado Soro. "La sesión de ayer fue nefasta", apuntó. En cualquier caso, Víctor Fernández confía en que pueda jugar el ejeano ante el Oviedo. "Con otro jugador, no habría ninguna probabilidad tras la torcedura que sufrió en el rondo. Ahora me he enterado de que tuvo una lesión en la misma zona durante la pretemporada. Tiene un esguince fuerte en el tobillo, pero no lo descarto", señaló en relación a Soro.

Los problemas físicos no afectan exclusivamente al talento cincovillés. Papu, Álvaro y Raúl Guti también se encuentran mermados, y Benito está descartado. "Tenemos jugadores recuperados clínicamente, pero no en la mejor forma física. Hay demasiados jugadores así y eso te ata las manos. Los jugadores que salgan al campo tendrán que dar el 100% hasta que puedan", demandó.