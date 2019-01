Horas decisivas para la llegada de Linares

El Real Zaragoza se da 48 horas para cerrar el fichaje de Miguel Linares. Su llegada está cerca de materializarse, por fin, una vez que el futbolista de Fuentes de Ebro le ha comunicado al Reus su voluntad de no jugar más allí ante la grave situación económica e institucional que sacude al club catalán. El delantero le trasladó el pasado viernes a su entrenador, Xavi Bartolo, y al director deportivo de la entidad, su decisión de no volver a vestirse la camiseta del Reus, se jugara o no se jugara -como así sucedió- el encuentro frente a Las Palmas. La Liga, a través de su Juez de Disciplina, ha solicitado que el Reus no dispute más partidos debido a su crisis de pagos. "LaLiga desea manifestar que, tras la decisión adoptada en el día de hoy por el Juez de Disciplina Social de suspender, hasta la resolución del expediente disciplinario abierto por LaLiga, el derecho del CF Reus Deportiu de participar en la competición profesional, dicha medida supone una importante decisión que a su vez ha llevado al Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional a anular la designación del árbitro asignado para el próximo partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga 1/2/3 entre el CF Reus Deportiu y la UD Las Palmas de mañana sábado a las 20:30h", señalaba su comunicado.