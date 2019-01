Víctor pide "conocer la sensación de ponerse por delante en el marcador"

"El Rayo Majadahonda, hasta ahora, es un equipo que va más de frente que la mayoría de los demás rivales de Segunda. Ellos te presionan desde el primer momento y lo hacen para atacar, no para que te equivoques y aprovechar después el error. Quieren robar y llegar rápidamente a tu portería con dos hombres muy veloces que tienen arriba (Aitor García y Ruibal)", empezó a desgranar Víctor.

"No es equiparable al Sporting. Tiene jugadores más ligeros, más parecidos a nosotros en lo físico. Hay que ser prudentes porque, a priori, va a ser un partido abierto y con muchas idas y venidas", prosiguió, descartando que el duelo en Majadahonda pueda tener alguna similitud con el otro que Fernández ha dirigido tras su retorno a Zaragoza como visitante, el de El Molinón hace 14 días, en Gijón.

A esta hora, Víctor Fernández no espera un partido donde el Zaragoza lleva demasiado tiempo seguido el timón del juego. "Creo que va a ser un partido de alternativas, donde lo importante va a ser equivocarte lo menos posible. No creo que ninguno de los dos logremos ser dominantes en la mayoría del tiempo. La alta posesión que tuvimos ante el Málaga, del 70 por ciento, no creo que se dé en Majadahonda porque ellos juegan a lo mismo", razonó.

Y, como colofón, Fernández lanzó un reto a sus muchachos sobre algo que este año se ha llevado a efecto muy pocas veces y que, con él, en tres jornadas, aún no se ha dado: ver que el Real Zaragoza marca el primer gol y se pone 1-0 a favor en el tanteador. Siempre empieza a remolque como normal general esta temporada. "Todavía no sé, como técnico de este Zaragoza, qué sensación se tiene yendo por delante en el marcador de inicio. La quiero conocer. Hemos ganado dos partidos al final, que es lo más importante, pero también lo es marcar primero. Es indudable que, en esta categoría, adelantarse en el marcador es fundamental", admitió y lanzó al aire a modo de mandato para los suyos. Majadahonda supone la oportunidad de empezar a cambiar esas tendencias que tanto daño han hecho al equipo en los últimos 4 meses.