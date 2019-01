Guti "podría haber entrado en la convocatoria", pero Fernández lo quiere a tope

Raúl Guti ha sido la negativa sorpresa en los 18 citados por Víctor Fernández para el partido del Real Zaragoza este sábado en Majadahonda (Madrid) a las 18.00 en el Cerro del Espino. Después de ser duda durante la semana por unas molestias en los aductores, derivadas del proceso de pubalgia del que viene saliendo el canterano desde hace meses, todo apuntaba a primera hora de la mañana a que Guti iba a poder llegar a tiempo de estar entre los convocados, pues inició el entrenamiento con total normalidad con el resto de compañeros y lo concluyó sin merma alguna. Pero Fernández decidió que no. El entrenador explicó los pormenores de su tajante decisión:

"Guti podría haber entrado en la convocatoria, forzando un poco más el tema. Pero no me puedo complicar tanto, teniendo jugadores en el campo que sé que no van a poder terminar el partido, algo que me condiciona los cambios", comenzó razonando Víctor Fernández, que también cuenta con otros futbolistas con serias dificultades para aguantar los 90 minutos de juego, casos de Eguaras o Papunashvili.

Fue, por lo tanto, una decisión unilateral de Víctor el hecho de dejar en tierra a Guti esta vez. El preparador zaragozano hizo sus cábalas, manejó su once titular, pensó en las posibles sustituciones durante el choque ante los madrileños, y no quiso hipotecar sus posibles maniobras tácticas con un jugador que no está al cien por cien físicamente. "He intentado no forzarlo más, pues lleva dos semanas con poca regularidad en los entrenamientos. El martes no lo hizo completo, el jueves se retiró a los 10 minutos, aunque hoy ha entrenado bien. Pero es demasiado riesgo. Prefiero recuperarlo perfectamente para el siguiente partido. Quiero que desaparezcan completamente sus molestias de aductores", apuntó Víctor.