Perone y Raí frenan sus salidas

El mercado del Real Zaragoza sigue pausado y con escaso movimiento como consecuencia de dos motivos. Por un lado, en el frente de las entradas, los fichajes pactados de Linares y Dorado se encuentran pendientes de terceros, a la espera de que se aclare la situación del Reus y de que el Rayo Vallecano se decida a resolver el finiquito del central. Por aquí, no se contemplan novedades inmediatas, y el Zaragoza apurará a los últimos días, mientras trabaja, en previsión, en alternativas tanto para el delantero como para el central.

Por otro lado, es en la lista de salidas donde el club aragonés está efectuando, en las últimas horas, las principales gestiones. Buff ya se ha desvinculado, y está muy próximo a hacerlo Jeison Medina. Sin embargo, los casos de Perone y Raí se encuentran enquistados, sin avances. Ambos futbolistas han vuelto a comunicar al Real Zaragoza su intención de no aceptar, de momento, las diferentes propuestas que manejan sus representantes. Un freno que condiciona los pasos que pueda dar el club aragonés. Aunque la marcha de Buff ha liberado un colchón salarial que podrá ocuparse con la llegada de Linares u otro delantero; sin la marcha de Perone, el Zaragoza se enfrentaría a ciertas complicaciones para inscribir a Dorado u otro central si finalmente se acomete esta operación. Ya no por exigencias del tope salarial, sino más bien por razones deportivas: si no sale Perone, el Zaragoza se juntaría con un ‘overbooking’ en la posición de central, donde ya tienen plaza fija Verdasca, Álex Muñoz y Alberto Guitián, además de los lesionados Simone Grippo y Enrique Clemente, quien a partir de junio será futbolista del primer equipo.

Por ello, la salida de Perone tiene un valor estratégico en el plan deportivo del Real Zaragoza. De momento, el defensa brasileño le ha dejado claro al club aragonés que solo accederá a la desvinculación de su compromiso si encuentra un equipo donde pueda mejorar las condiciones contractuales. Sus representantes peinan diferentes opciones en el mercado de Segunda División, entre equipos necesitados de reforzar la posición –especialmente, clubes de la zona baja, como Córdoba, Elche, Rayo Majadahonda y Extremadura–, pero ningún interés se traduce en una oferta formal. Otra vía de salida podría ser el fútbol griego. A Perone le queda esta y otra temporada más firmadas en el Real Zaragoza, lo que añade otro condicionante a la hora de que el futbolista pueda hallar un destino que mejore sus condiciones actuales.