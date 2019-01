Las reparaciones urgentes de Víctor: el gol y... la defensa, la 4ª más goleada

Final de la primera vuelta de la liga, ecuador del torneo en una Segunda División como siempre áspera, de duras digestiones para la mayor parte de los 22 participantes, cada uno por sus cosas. Y el Real Zaragoza, inesperadamente inmerso en la zona baja de la tabla tras haber concluido el curso anterior en el puesto 3º y jugar así la Promoción de ascenso, hace sus cálculos y previsiones en pos de poder protagonizar una segunda fase del torneo radicalmente opuesta a la inicial, en busca de tranquilidad, disolución de peligros clasificatorios y, si fuese capaz de repetir lo hecho 12 meses atrás, volver a aspirar a largo plazo a cotas mayores cuando llegue junio.

La reciente derrota por 0-2 ante el Málaga este domingo en La Romareda, en el epílogo del primer 50 por ciento del calendario, ha generado las inevitables críticas por la falta de eficacia en la delantera, una de las zonas del equipo más señaladas desde los albores de la liga por la escasa solvencia mostrada en la mayor parte de los 21 partidos dirimidos hasta hoy. Las hechuras del duelo contra los malacitanos, con el ariete Marc Gual en el punto de mira por la reiteración de sus marros ante la portería rival, centran la inmensa mayoría de las censuras en el entorno del equipo a mitad de enero.

El propio Víctor Fernández, tercer entrenador del curso en tan corto espacio de tiempo, admitió y subrayó en sala de prensa tras caer ante el Málaga ese peligroso déficit atacante a restaurar en el mercado invernal de fichajes que estará abierto durante 15 días más. "Nosotros tenemos una necesidad. Tengo ahora una necesidad numérica arriba (en la delantera). No está Toquero, ni está ni vamos a poder contar con él. Y Jeison (Medina) no se ha adaptado. Entonces, por los dos, yo me conformo con que me traigan un atacante. Es lo único que he dicho y el plan no varía. No es un mensaje de hoy, lo dije el primer día. Es lo que he solicitado, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y el control salarial de La Liga".