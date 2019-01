Guitián: “Hemos recuperado la confianza en nuestro juego”

El Real Zaragoza está de dulce. Dos victorias consecutivas, ante el Extremadura y en Gijón, explican el buen momento que atraviesa el equipo aragonés. Alberto Guitián, quien debutó en el último partido de Lucas Alcaraz en Riazor y ha vivido de primera mano la permuta radical, también percibe ese cambio positivo en el ambiente, que se traslada al terreno de juego y está generando buenos resultados. “Sí que he visto un cambio en los jugadores desde que llegó Víctor, hemos recuperado la confianza en nuestro juego y el míster ha dado con la tecla. Ahora hay que alargar esta racha porque aún no hemos hecho nada”, ha admitido.

A nivel individual, el aterrizaje de Guitián ha aportado consistencia y salida de balón desde la línea defensiva. Un aspecto que el grupo lo nota y en el que el míster insiste, tal y como ha reconocido el propio futbolista cántabro. “En primer lugar nos pide defender, como es obvio, pero sí que incide en realizar una buena salida de balón. A los delanteros también les pide presionar, la clave es multiplicar funciones para ser mejores. Somos un equipo”. En este sentido, el renovado modelo de juego favorece las condiciones de Guitián: “Esta forma de jugar me ayuda, me siento cómodo y eso se ve”, ha reconocido.

Estas premisas compartidas por Guitián antes del primer entrenamiento de la semana -en el que se ha ausentado Raú Guti por un proceso febril-, se traducen en resultados. Como el triunfo de prestigio cosechado en El Molinón por 1-2, donde además de remontar el encuentro, el Zaragoza completó uno de los mejores partidos del curso. “Estas victorias refuerzan las cosas que estamos aprendiendo con el nuevo míster, una confianza en el juego que eleva la moral del equipo aunque todavía queda mucho por recorrer”, ha dicho el central, que suma dos partidos consecutivos compartiendo eje de la defensa con Álex Muñoz. Una dupla que se ha mostrado sólida y de la que Guitián solo tiene buenas palabras: “Álex es un chico fantástico, jugar con él me ayuda porque es zurdo. No obstante, es algo anecdótico ya que el resto de compañeros están entrenando bien y una de las claves es esa competencia”, ha dicho el jugador, reconociendo la labor de Perone y Verdasca, los otros dos defensas centrales en nómina actualmente, que no está contando en los primeros pasos de Víctor Fernández.