Ratón: "La llegada de Víctor Fernández nos dio la alegría e ilusión que nos faltaba"

"Estábamos con muchas ganas antes del partido con el Extremadura. Terminamos el año, antes del parón de Navidad, con una victoria y eso siempre parece que te limpia la cabeza. Así que ahora estamos ya con ganas de empezar otra vez a competir. Estamos en la situación que estamos y hay que salir de ahí abajo", comenzó contando el guardameta zaragocista.

Ratón, como es opinión generalizada en los últimos 10 días, ponderó la labor psicológica que ha ejercido la llegada de Víctor Fernández al vestuario blanquillo: "La situación requería salir con mucha ilusión al partido. Ya no se podía fallar más. Era como un ultimátum. La llegada de Víctor Fernández, también, nos dio esa alegría, esa ilusión que a lo mejor faltaba. Él nos dijo que confiáramos en nosotros mismos, que teníamos condiciones. Y lo demostramos", subrayó el orensano.

El segundo portero del Real Zaragoza no tiene segura la continuidad en el equipo titular, toda vez que Cristian Álvarez está recuperándose de su lesión muscular de manera rápida. Aun así, asumiendo su rol en la plantilla, indicó cuáles fueron sus sensaciones en los dos últimos choques ligueros, en los que se estrenó este año en la competición de la regularidad: "Me sentí bien, cómodo, seguro, con confianza. Uno trabaja todo el año para estar preparado cuando le toque jugar. Yo me he encontrado muy a gusto, tanto en La Coruña como ante el Extremadura", apuntó.

Ya sea bajo los palos o, de nuevo, desde el banquillo, Ratón dibujó la idea con la que el Real Zaragoza va a acudir este fin de semana al campo del Sporting para reanudar la liga. "Vamos a un campo complicado, ante un buen equipo. Pero debemos intentar seguir haciendo las cosas bien, como el otro día contra el Extremadura. En Gijón hay que jugar con la misma esperanza e ilusión. Después, ya se verá lo que pasa", expuso el '13' zaragocista.