Raúl Guti: "Tenemos que sacar el león que llevamos dentro"

Un jugador no hace un equipo. Ni el Zaragoza jugó la promoción de ascenso solo por un jugador, ni ahora está en zona de descenso solo por un jugador.

Pero usted dejó al Zaragoza en zona de promoción. Ese es un dato irrebatible. Con usted lesionados en el pubis, se perdió la promoción y ahora estamos como estamos...

Ya se sabe, cuando se coge una mala racha, luego es complicado salir de abajo. El año pasado, a principio de temporada, también salía todo mal. Recuerdo que dije en una rueda de prensa que iríamos para arriba, y así fue. Nadie daba nada por nosotros, y acabamos en promoción.

Dice que el año pasado afirmó eso en rueda de prensa. ¿Qué afirma ahora?

Digo que es cierto que estamos en una situación complicada, en puesto de descenso. Pero también digo que vamos a darlo todo para salir de allí cuanto antes. Y además, que tenemos que estar más unidos que nunca y trabajar a tope para darle la vuelta a la situación. La tranquilidad es muy importante. Ojalá sepamos reaccionar como el año pasado.

¿Cómo se ve todo desde la grada cuando se está lesionado?

Se sufre muchísimo, porque quieres ayudar y no puedes. En la grada se sufre un montón. Además, sientes impotencia, sobre todo cuando llegan los resultados negativos.

Su lesión le dolió a todo el zaragocismo.

Lo pasé mal. Recuerdo que comencé con las molestias en el partido con el Cádiz. Me pincharon para poder jugar ante el Albacete. Ganamos y dije que no podía más. Me dolía hasta cuando estaba en la cama. Iba de lado a lado. No podía. Decidimos parar. Viajes por aquí, viajes por allá. Tres veces a Vitoria, otras tres veces a Francia. Quería recuperarme sin quirófano. Al final, decidimos que lo mejor era operar y pasé por el quirófano.

Y después, a rehabilitarse.

Da mucha rabia estar lesionado. No puedes participar. Ves que tus compañeros se van de viaje y tú tienes que quedarte en casa. Es duro querer jugar y no poder hacerlo.

No pudo jugar ni un minuto en la etapa de Imanol Idiakez...

Fue un pena. No jugué, pero tengo muy buen recuerdo de ese entrenador y de esa persona.

¿En serio?

Sí. Idiakez me parece muy buen entrenador y muy buena persona. Se preocupó muchísimo por mí mientras estaba lesionado. Pese a que no podía jugar, siempre estuvo a mi lado, y eso es muy de valorar. Lamentablemente, el equipo cayó en mala racha y fue destituido.

¿Qué tal con Lucas Alcaraz?

Estamos muy a gusto con él. Más experiencia que él no tiene nadie. Vamos a salir adelante. Estoy totalmente convencido de que esta mala racha acabará. Y que acabará muy pronto. El domingo le vamos a ganar al Córdoba. Estoy convencido.

Se le aprecian unas ganas locas de jugar, de participar, de ayudar, de empujar al Zaragoza...

Estar lesionado me ha ayudado a madurar. Las lesiones te hacen verlo todo de otra manera. La lesión, sin ninguna duda, me ha hecho más fuerte. Ahora te das cuenta de que nos quejamos demasiado en el campo de cosas que no tienen importancia.

Su mentor, Ramón Lozano, decía que estamos ante el centrocampista total, que Raúl Guti es de hormigón armado.

Me estima mucho...

Teníamos todos tantas esperanzas en este Zaragoza...

Es cierto. Nosotros, vosotros, todos... Pienso que lo que hay que hacer es dejar de pensar en el año pasado y pensar en la realidad actual. Y la realidad actual del Zaragoza no es otra que salir de abajo cuanto antes.

¿Cómo ha podido influir tanto la baja de Borja Iglesias?

Porque, como está demostrando en Primera, es un gran delantero, además de un 10 como persona. Nosotros también tenemos buenos delanteros. Álvaro, Marc y Pombo meterán goles.

Pombo, además de goles, también ha metido la pata...

Él nos reunió y pidió disculpas. No eran sus intenciones.

Seguro que no.

Se equivocó y lo ha reconocido. Todos sabemos que es buena persona y que no lo quiso decir.

Alberto Zapater nos recuerda que hay que estar más unidos que nunca...

Por supuesto. Eso es esencial. Tenemos que sacar el león que llevamos dentro. Hay que ganarle al Córdoba. No hay que pensar en nada más: ganarle al Córdoba.

Usted firmó un contrato de larga duración. ¿Veremos a Raúl Guti con la camiseta del Zaragoza en Primera División?

Ese es mi sueño, y un día será realidad. Tenemos que ir paso a paso. La afición sufre por nosotros, y nosotros sufrimos por la afición. Hay que ganar ya.