Eguaras, toca parar en seco tras el pleno de minutos con Alcaraz

A Íñigo Eguaras se le ha acabado la cuerda en su primer bloque de partidos disputados tras estar cuatro meses de baja absoluta a consecuencia de una severa pubalgia que se le manifestó en mayo, a finales de la pasada temporada. Al centrocampista navarro del Real Zaragoza, que no se entrenó este jueves tras arrastrar hace bastantes días diversos dolores crecientes en aductores y otros músculos de las piernas a causa de su molesta y perenne lesión, es baja indefinida.

Eguaras no jugará este domingo próximo ante el Córdoba en La Romareda (20.30). Y su nueva reaparición queda abierta en el tiempo a que el de Ansoáin recupere sensaciones positivas y vaya diluyendo, sin prisas, todas esas molestias y secuelas que ahora le aconsejan parar y que los médicos incluyen dentro de la normalidad del proceso de readaptación al juego después de sufrir un mal de este tipo en la zona púbica. Esa horquilla puede ir de un espacio corto de reposo hasta un tramo de varias semanas sin asomar de nuevo sobre el césped. No se puede prever porque cada paciente es un mundo en el ámbito de la pubalgia. Y no hay dos iguales. Solo el discurrir del calendario de su evolución dirá.

Así que, por este flanco, Lucas Alcaraz ya tiene ante sí la obligación de llevar a cabo un cambio de alto rango dentro de su alineación: el medio centro. Mucho más si se tiene en cuenta que, desde la llegada del nuevo técnico zaragocista a relevar al despedido Idiakez, Eguaras ha jugado todos los partidos... y completos. Hasta ahora era un eje fijo en los planteamientos de Alcaraz: jugó los 90 minutos ante Elche, Granada, Nástic de Tarragona, Mallorca, Alcorcón y Cádiz. Absolutamente todo, siempre titular y jamás sustituido por el granadino pese a que el '16' dio, en cada uno de esos días, claro síntomas de no estar en un buen momento de forma física, carecer de continuidad y, en términos comparativos, moverse en un grado de solvencia muy alejado del que ofreció en la mejor parte de la campaña anterior. El criterio era que, únicamente jugando, se puede mejorar el tono físico. Nunca parando o alternando con el banquillo. Pero eso se ha terminado.