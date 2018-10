Más que nunca, todos a una con el Zaragoza

Invita a la reflexión la clasificación del Real Zaragoza (decimoctavo), su racha (siete partidos sin ganar), qué decir de su juego... En este contexto, cuatro futbolistas imprescindibles en la historia del equipo del león rampante se expresan en este momento crucial tras el relevo de Lucas Alcaraz por Imanol Idiakez. El primero en argumentar es Juan Martínez 'Casuco`. Junto a Torres y Belsué, el mejor lateral derecho en la historia del club. Además, dueño de un registro a subrayar: el séptimo futbolista que en más ocasiones ha defendido la camiseta del Zaragoza en Liga (297 partidos) jamás saltó al campo desde el banquillo. Sí, sí, Casuco siempre fue titular. El domingo vio la derrota del equipo de su vida ante el Elche. "Al Elche también lo quiero, pues también jugué allí; pero el equipo de mi corazón es el Zaragoza. Ahora vivo en Murcia, pero sigo al Zaragoza. Siento algo especial cuando veo sus partidos. Zaragoza siempre irá conmigo, pues fui muy feliz allí. Esté en la categoría que esté, Juan Casuco siempre será del Zaragoza", se arrancó repleto de melancolía. Después, el formidable lateral se introdujo en temas estrictamente futbolísticos. "Hay que dejar trabajar al nuevo entrenador. La situación no es sencilla. El Zaragoza es un club de Primera en Segunda. Todos los equipos lo están esperando, es el club grande de la competición. Con todo esto quiero decir que los futbolistas tienen que saber la camiseta que están defendiendo. Desde luego, la Segunda es muy dura, el error se paga carísimo. No hay que conceder, y el Real Zaragoza concedió atrás en Elche. En esta situación, solo cabe cerrar filas e ir todos a una, pues nadie la va a regalar nada al Zaragoza", reiteró Juan Casuco.

Javier Planas también pertenece a la jerarquía patricia del Zaragoza. Motor de los Zaraguayos, centrocampista total. En caso de duda, pueden consultar en You Tube el encuentro Real Zaragoza-Real Madrid del 30 de abril de 1975 (6-1). Sí, Paul Breitner, el cerebro del Madrid y luego del Bayern de Múnich, solo superaba a Planas en la espesura de su cabello. Para todo lo demás, la maquinica de Almudévar. "De eso hace ya mucho tiempo... Cada día se juega un partido y el fútbol entiende solo de presente. La nostalgia no gana partidos. Hay que olvidarse de Elche y pensar ya con los cinco sentidos en el Granada. El Zaragoza actual es un equipo con carencias. Se trata de explotar las fortalezas. Lo que no podemos ser es nuestro propio enemigo, porque así resulta mucho más complicado ganar. La gente debe mentalizarse de que estamos en Segunda y de que hay que remar todos juntos. Solo se puede pensar en sumar el domingo, en ganar si se puede", anheló este centrocampista de bandera. No obstante, Javier Planas también consideró otras constantes que gobiernan la tabla clasificatoria de la Segunda División. "Hay mucho más equilibrio en Segunda que en Primera División. En Segunda ganas cuatro partidos, y te metes arriba. El mejor ejemplo es el Real Zaragoza y su segunda vuelta de la pasada temporada. No podemos rendirnos, sigue quedando mucha temporada", insistió Javier Planas.

Xavi Aguado abandera el ranquin de partidos totales jugados en el equipo aragonés (473) y de encuentros oficiales de liga (383). De esas 383 citas ligueras, tan solo en una apareció en el césped desde el banquillo. O sea, fue 382 veces titular. "Recuerdo cuando fui reserva: fue en Burgos", concretó Aguado, que ofreció un análisis mesurado. "Ha habido bajas importantes en forma de lesiones. Este factor condiciona mucho en un equipo que ha apostado por la continuidad", advirtió. En cuanto al último encuentro, el careo del pasado domingo en Elche, Xavi Aguado encontró motivos para la esperanza. "Exceptuando los dos goles, el Real Zaragoza no fue peor. Los dos goles le condenaron. Además, vi un conjunto más agresivo en la presión, más junto, más ordenado. Si incrementa la amenaza arriba, que seguro la incrementará, el Zaragoza será competitivo. En eso confío y en eso tenemos que ayudar todos", enfatizó Xavi Aguado.