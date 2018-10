Alcaraz, Zaragoza, Granada y la analogía de una leyenda

A este veterano arriero de 52 años, 23 de ellos sentado en los banquillos de hasta 11 clubes diferentes, pocas cosas le cogen ya por sorpresa. Aunque bien es cierto que el partido de este próximo domingo no se presupone como uno más para Alcaraz. Primero, porque el rival es el Granada, conjunto de su ciudad natal y del que es aficionado reconocido, y segundo, por el momento en el que llega la cita, donde un Zaragoza maltrecho busca salir como sea de un pozo al que se le empieza a ver poco a poco el fondo.

Pero Lucas, encargado de sacar al enfermo de la uci, siempre se ha distinguido por darle la vuelta a este tipo de situaciones. Características que dominó en su día a la perfección uno de sus maestros, Cándido Gómez, conocido cariñosamente en el mundo del fútbol como 'Candi'. Este hombre de 90 años, nacido en Pontevedra, es toda una institución en el Granada y una reliquia viva del Real Zaragoza. Defensor de los arcos de La Romareda a mediados del siglo XX, puso su firma en un ascenso de vital importancia como el de la campaña 1950-1951. Una temporada después, regresó a la ciudad vigilada por la Alhambra para escribir su nombre en la historia del club que hoy dirige Diego Martínez.

Allí, en la que sigue siendo su casa, 'Candi' disputó 10 temporadas divididas en tres fases: 1948-1950, 1952-1957 y 1959-1961. Colgadas las botas y un lustro de descanso, cambió los guantes por el traje y la corbata para presidir la entidad granadina en su época dorada. Varias veces rozó Europa aquel equipo, de alineación recitable al dedillo por los románticos españoles de este deporte. 'El Presidente', apodo ganado a pulso, permaneció en su ministerio durante 16 años, y a partir de ahí, le hicieron hueco en el libro de las leyendas.

"Con el corazón dividido" para el próximo envite entre sus dos equipos del alma, 'Candi', que presume de haber criado a Lucas Alcaraz y apoyado su iniciación en las áreas técnicas de la Ciudad Deportiva del Granada, define al preparador blanquillo como "una persona extraordinaria, preparada en el fútbol moderno y trabajadora". La estela de 'Candi', quien también vivió malos ratos con el león rampante en el pecho, pese al éxito final, vela por Lucas: "Me llevé una alegría enorme cuando me enteré que fichaba por el Real Zaragoza. Seguro que le va de maravilla por esa tierra donde a mí me trataron tan bien", recueda.

Una década en el añejo y extinto Los Cármenes, el exguardameta aprendió que el fútbol "no es llegar y besar el santo", por lo que Lucas Alcaraz "necesita tiempo para que sus jugadores entiendan la manera que tiene de ver el fútbol". Sin embargo, justamente es tiempo lo que no le sobra al Zaragoza. Cándido es optimista. "Creo que todavía pueden recuperar el terreno perdido, tienen un equipo bastante bueno y aunque en los malos momentos todo son críticas, el criterio de Lucas va a funcionar", vaticina el personaje, cuya carrera deportiva y personal se vertebró en las dos ciudades que enfrentarán sus cartas este domingo que viene.

Los caprichos del fútbol, a veces, y es verdad que en contadas ocasiones, son motivo de buena nueva. Y en ese contexto, se han vuelto a juntar tres afluentes como Alcaraz, Zaragoza y Granada. Jinetes del balompié que ya cruzaron su curso en 2013. Aquella temporada con el entrenador al frente del 'Graná', en Primera División y sin goles en el marcador...