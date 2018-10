El miedo entra en el vestuario: "En esta situación no podemos vivir"

El nuevo batacazo del Real Zaragoza, el de este domingo por la noche en Elche, ha abierto la puerta del vestuario al miedo, que se ha colado en las bancadas de los futbolistas blanquillos. La sensación anímica que envuelve a la plantilla zaragocista, tras 7 jornadas sin ganar y en puntuación de zona de descenso a Segunda B, es de alteración máxima en sus neuronas. Nadie esperaba hace dos meses estar como ahora en la tabla, mostrar este nivel de juego y, sobre todo, vivir el estado de insolvencia futbolística que les impide ganar un partido desde el 8 de septiembre. El grupo humano que compone el equipo zaragocista ha pasado de la calma tensa propia de los primeros partidos no ganados durante la negativa serie aún inconclusa al temor profundo a verse en un torbellino de problemas mayores de no mediar ya mismo una solución.

"Esta es una situación para mí, y para todos... así no podemos vivir. O ganamos tres partidos seguidos ya, o...", fueron frases entrecortadas, con tono de enojo, de Alberto Benito a la conclusión del partido de Elche con el 2-0 adverso. "Hay que empezar a ganar ya...¿eh? Hay que espabilar y ganar ya (con énfasis en el 'ya')", prosiguió el lateral derecho blanquillo manifestando los vértigos y sudores fríos que se han instalado en buena parte del colectivo de jugadores.

Da pavor, sobre todo a quienes ya han vivido momentos de máximo riesgo de pérdida de la categoría, que el laberinto en el que se halla inmerso el Real Zaragoza lo acabe engullendo nuevamente en los próximos partidos. "No nos podemos fiar de la segunda vuelta que hicimos el año pasado. Lo que pasó... eso yo creo que no ocurre todos los años", adujo con toda intención Benito, desarmando a quienes puedan utilizar ese subterfugio para considerar que, pese a la evidencia, el despeñamiento del Zaragoza no es tan alarmante como parece.