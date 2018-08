Eguaras y su batuta, de vuelta

Atrás quedan los entrenamientos individuales, las horas de gimnasio o las vueltas al césped de la Ciudad Deportiva haciendo carrera continua en solitario. Al fin, tras una larga espera en términos deportivos, Íñigo Eguaras se incorporó este miércoles al trabajo grupal, pero con calma. Trabajó al mismo ritmo que sus compañeros la parte inicial del entrenamiento. Paso a paso. Ejercicios de calentamiento, con y sin balón. Conducción, control y pase, una de sus virtudes.

Sin duda, el mediocentro ha dado un paso al frente en su recuperación y es la gran noticia de la semana, porque al timón del centro del campo zaragocista se le ha echado en falta. Una duradera y tormentosa dolencia en el pubis, que arrastra desde el final del curso pasado, ha sido la causante de su baja tanto en pretemporada como en las dos primeras jornadas de competición oficial. Su regreso a los terrenos de juego es algo que no se quiere precipitar, ya que se trata de una lesión traicionera, de hoy no me duele y mañana no lo aguanto. Prima la tranquilidad alrededor de su figura. Ya se sabe, las cosas de palacio van despacio.

Al centrocampista se le dio la bienvenida como si fuera una nueva incorporación. Pasillo de collejas, carantoñas y bromas de los compañeros y cuerpo técnico. Se sumaron al recibimiento jugadores como Toquero, todavía apoyado en una muleta, y Raúl Guti, con la misma lesión que va dejando atrás Eguaras: pubalgia. Peor le afectó al canterano, que se vio obligado a acudir al quirófano a principios de agosto en Burdeos (Francia).