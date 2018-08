Lasure: "La unión del grupo puede marcar la diferencia"

Lasure, que se pasó la mayor parte de la pretemporada lesionado por una rotura muscular, ya está recuperado y, después de tener minutos en el Memorial Carlos Lapetra, ha sido titular en los primeros encuentros del curso. "Estoy contento de estar otra vez con el equipo y al final eso te hace estar bien anímicamente. Voy cogiendo el ritmo poco a poco y cada vez con mejores sensaciones", ha asegurado. Sin embargo, y a pesar de que parece anclado a ese puesto en el once en el carril zurdo, el defensa ha reconocido que "no hay nadie indiscutible".

Lasure: "Yo, el ascenso lo he vivido como aficionado. Ahora me motiva poder lograrlo sobre el césped"

La atmósfera y el gran ambiente entre compañeros que el año pasado se fraguó en el vestuario zaragocista no se ha perdido. Para Lasure es algo fundamental: "Nosotros pensamos que es una de las claves para ser fuertes, sobre todo en los momentos difíciles durante el año". Gran parte de este logro es gracias al mantenimiento del bloque respecto a la temporada pasada. El lateral blanquillo lo ha reconocido: "Por suerte no ha habido casi bajas, el equipo es prácticamente el mismo y eso ayuda mucho a entenderte con los compañeros a que haya una dinámica similar. Eso es muy bueno y se ha demostrado en estos dos partidos".

"Yo tengo la suerte de conocer La Romareda como los últimos meses y es una auténtica maravilla. Se nota muchísimo jugar así, es otro nivel al de las primeras jornadas de la temporada pasada", ha comentado Lasure sobre el papel de la afición. "Es sorprendente, nos hace estar orgullosos de lo que hicimos el año pasado. El reflejo de ese trabajo es el número de abonados, la gente que va a La Romareda con ganas de ver a su equipo y vuelve a haber muchísima ilusión", ha rematado.

Partido difícil el que disputará el conjunto aragonés el sábado que viene a la 18.00 en La Romareda. Será la UD Las Palmas el visitante, equipo recién descendido y entrenado por el extécnico zaragocista Manolo Jiménez. Para Lasure es un partido más, aunque "será otra batalla totalmente distinta a las anteriores, será difícil porque tienen buena plantilla y vienen de donde vienen". Una de las claves para ganar el partido estará en el área contraria, donde no se fue eficaz la jornada pasada en Reus: "Nos faltó claridad de ideas en tres cuartos y eso es un poco lo que te hace ganar o no un partido, los últimos metros, el área rival y esperemos que este fin de semana tengamos ese acierto que no tuvimos", ha concluido Lasure.