¿Cómo va a ser el Real Zaragoza fuera de casa esta temporada?

El nuevo Real Zaragoza, bajo la batuta del debutante Imanol Idiakez, está ante un nuevo estreno interesante y con hondura este sábado en Reus. Ahí, en el pequeño Camp Nou local, jugará su primer partido como visitante, la primera cita oficial con puntos en juego en la que mostrará los rasgos de su cara lejos de La Romareda. Asunto importante, sin duda, para poder intuir el futuro del plantel dentro de ese objetivo supremo que es llegar a Primera División en junio del año que viene.

Atrás quedan los bolos de verano, inevaluables al efecto. Y también pasó ya la primera foto fija como locales, ante el Rayo Majadahonda. Lo de Reus va a ser otro test novedoso para el zaragocismo. Cuestión de estilo, de talante, de idiosincrasia. El librillo de Idiakez como entrenador en partidos fuera del campo propio empezará a mostrar sus primeras páginas en tierras tarraconenses en pocas horas.

El preparador vasco fue preguntado al respecto en su rueda de prensa previa al viaje a Reus. "Este es uno de los grandes enigmas del fútbol: por qué los equipos rinden de una manera en casa y de otra fuera. Muchas veces no le encuentras explicación. Nosotros, aseguro que vamos a intentar hacer lo mismo cada día, la idea general la vamos a mantener como locales o visitantes", comenzó explicando Idiakez.

"Nos va a dar igual jugar en el campo que sea o ante el rival que sea. Siempre tendremos la misma idea. A Reus vamos con la misma que afrontamos el partido en La Romareda contra el Rayo Majadahonda", apostilló el de San Sebastián.

No obstante, Idiakez introdujo en esta parte del discurso una cuña a tener en cuenta. Él, lo mismo que todos los nuevos del vestuario, ya se ha dado cuenta de lo que supone jugar en La Romareda con el viento a favor de más de 20.000 enfervorizados seguidores zaragocistas. Y eso, por descontado, no sucede cada 15 días cuando la cita es lejos de Zaragoza. "Nosotros, lo que pasa es que tenemos el plus de La Romareda, que no es normal. Lo que disfrutamos en casa no lo tiene nadie, o casi nadie. Por esto, cambia jugar en casa a hacerlo fuera. Lo que tenemos con nuestra afición es tan grande que es diferente jugar a domicilio", explicó con énfasis en entrenador.

En definitiva, que Idiakez no adelantó ningún tipo de rasgo básico de lo que espera del Real Zaragoza forastero para esta temporada. Esgrimió una filosofía generalista y dejó abierto el análisis para que los observadores, tras los 90 minutos de Reus, sean los que saquen sus propias conclusiones. Por todo ello, el partido de este sábado en el Camp Nou rojinegro tiene un alto interés de observación. Un bonito examen para abrir boca en la larga temporada.