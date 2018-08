Verdasca: "Mi pensamiento es que soy polivalente. He jugado como pivote y creo que lo he hecho bien"

Verdasca es, sin duda, el eje de la disquisición táctica más llamativa desde que comenzó el verano del nuevo Real Zaragoza. El joven defensa central portugués, desde el mismo bolo de entrenamiento en Boltaña a mitad de julio, ha sido probado y utilizado por Imanol Idiakez, el nuevo técnico blanquillo, como medio centro organizador ante las bajas de media y larga duración de Eguaras, Zapater y Guti, los titulares de ese papel en condiciones normales. Y su rendimiento, con chirridos desde el primer instante por su propio perfil como futbolista, ha ido generando un debate permanente que sigue vivo tras el inicio de liga ante el Rayo Majadahonda, donde Idiakez insistió en la idea.

¿Qué piensa el propio protagonista de este singular asunto? Este miércoles, Verdasca ha aparecido por primera vez desde el inicio de la nueva temporada ante la prensa y, escuetamente, ha abordado el tema. Y la evaluación que hace de sí mismo el de Guimaraes no es, ni mucho menos, mala. "Yo soy uno más y estoy para ayudar al equipo. Lo hemos hablado con el entrenador durante la pretemporada. He jugado ahí (como medio centro) y creo que lo he hecho bien", comenzó su subjetiva opinión.

Verdasca antepone el valor de la utilidad sobre el césped a lo que el equipo pueda necesitar en cualquier momento a una especialización concreta en un trabajo táctico dentro del once inicial. Por eso, el luso dice sentirse capacitado para jugar de lo que sea. "Mi pensamiento es que soy polivalente. Soy central, sí. Pero hago lo que me dice el entrenador. Si me pide jugar de pivote, juego de pivote. Si me pide de lateral, pues de lateral. Yo intento hacerlo bien y es un voto de confianza del míster en mí", razonó a continuación.