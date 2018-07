Álex Muñoz: "El objetivo está claro y esperamos alcanzarlo"

La meta del Real Zaragoza está tan definida que no hacer falta ni citarla. Lo saben los que estaban y se fueron, los que continúan y también los recién llegados, como Álex Muñoz, que fue presentado a mediodía del martes en la sala de prensa de La Romareda . " El objetivo está claro y esperamos alcanzarlo ", reiteró el joven central zurdo acunado en la cantera del Hércules e integrante del Sevilla Atlético en los dos últimos cursos.

Antes de responder las cuestiones en la rueda de prensa y de posar para los medios gráficos en el césped de La Romareda, Álex Muñoz ya había completado dos entrenamientos como jugador del Real Zaragoza, los desarrollados en la tarde del lunes y en la calurosa matinal del martes. En ellos, el zaguero confirmó la impresión que tenía acerca de su nuevo equipo y del técnico. "Me habían hablado bien del grupo. Es un grupo serio. He hablado con el capitán y con el míster y estoy muy contento", aseguró el defensa alicantino.

Al nuevo jugador zaragocista le desbordaba la felicidad en su acto de presentación. También le sobraban las razones para incorporarse al Real Zaragoza. "El Zaragoza es un histórico del fútbol español. Lo veía jugar desde pequeño. Una gran afición, un gran club. No me lo pensé cuando me llamaron", reconoció el nuevo inquilino del vestuario aragonés.

Álex Muñoz significa el cuarto refuerzo del Zaragoza, una vez concretadas las llegadas de Diego Aguirre, James Igbekeme y Jeison Medina. Todavía puede robustecerse más el plantel con la llegada del delantero Marc Gual, futbolista que conoce bien Álex Muñoz al haber militado los dos en el Sevilla Atlético. "Me llevo muy bien con él. Es un jugador muy interesante. Le gustaría venir aquí", confirmó.

El último fichaje zaragocista enfatizó las especiales características del nuevo proyecto a afrontar. "Sé que llegó a un club con mucha exigencia. Esperamos comenzar bien la temporada y que la afición se enganche. Cada futbolista tiene unas condiciones. Yo quiero dar el máximo y aportar todo lo que pueda al club", repitió.

Sus consideraciones finales se refirieron a sus preferencias dentro de su plurivalencia entre la posición de central y de lateral izquierdo, para concluir subrayando de nuevo el objetivo del ascenso. "Entre central y lateral izquierdo, me gusta jugar de central, sin duda. En cuanto al ascenso, sé que se estuvo a punto de conseguir. A ver si este año lo logramos entre todos", finalizó.