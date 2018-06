Los 'palitos' de Lalo a Natxo

Que la 'fuga desleal' de Natxo González del banquillo del Real Zaragoza antes de acabar la temporada, rumbo al Deportivo de La Coruña, no ha sentado bien en el seno del club aragonés es patente desde el inicio del feo caso el entrenador vasco. Esta circunstancia ha quedado patente en la voz de Lalo Arantegui, el director deportivo de la SAD aragonesa, en su comparecencia de este martes para marcar el camino del futuro del club. El ejecutivo blanquillo dejó varios recados al que fue su apuesta como técnico desconocido el año pasado cuando se le pidió que aclarase los motivos de la marcha de Natxo del proyecto zaragocista.

Lalo no fue claro, como no lo había sido Natxo González 24 horas antes en su unilateral adiós. No dijo en ningún momento que González se iba a La Coruña por dinero. Tampoco dio ninguna razón concreta de otro tenor. Su explicación vino entre líneas y con algún 'palito' directo remitido hacia Natxo González. "Todos somos profesionales del fútbol. A nosotros nos coge por sorpresa, evidentemente, en el momento en el que se hace público y se filtra. Todos somos libres de tomar nuestras decisiones. Todos somos libres de tomar nuestras decisiones. Había una sintonía (con Natxo) en lo laboral, pero cada uno es libre de decidir. Yo considero que, en el fútbol, estamos en un proyecto para disfrutarlo, no para sufrirlo", subrayó Arantegui con intención.

En otro momento de su exposición, Lalo quiso nombrar explícitamente un aspecto de la temporada recién concluida que, desde su misma posición en el 'staff' dirigente, se recibía mal meses atrás cuando se citaba en otros foros para contar lo que acontecía en el equipo durante el curso: la deficiente primera parte de la liga que cuajó el Real Zaragoza, que acabó 17º con solo 24 puntos la primera vuelta del torneo. "El año pasado nos costó... fue una primera vuelta muy mala, la peor de la historia en Segunda División, creo. Creo que con el nuevo entrenador mejoraremos en ese aspecto", remarcó Arantegui con picardía al hilo del asunto.