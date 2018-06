Idiakez y el dibujo en abstracto de Lalo

No quiso nombrarlo. Lalo Arantegui habló este martes un poco del pasado reciente, algo del presente rabioso y bastante del futuro que aguarda al Real Zaragoza en adelante. Citó fichajes, nombró renovaciones, subrayó bajas, enumeró cambios nominales, profundizó o pasó de puntillas -a conveniencia- sobre los casos más candentes del área deportiva del club tras el varapalo de la eliminación en la promoción de ascenso a Primera a pies del Numancia. Pero no nombró a Imanol Idiakez, el que es, de facto, el sustituto del 'fugado' Natxo González en el banquillo aragonés de cara al curso que viene.

Un curioso giro en su oratoria. Como guardando para dentro de unas horas lo que es vox pópuli hace días. Idiakez, por estar, ha estado hasta en los últimos partidos del Real Zaragoza en las gradas. En cualquier caso, sin nombre y, por ello, todavía sin que su rostro sea oficial todavía, Lalo sí que hizo un cuadro, un boceto de las cualidades del nuevo técnico que ha fichado para el cuadro blanquillo. Como en un diseño en abstracto, sugiriendo sin definir bien las trazas sobre la cara verdadera del sujeto.

"Nosotros, por nuestra filosofía, por nuestro estilo y por nuestra manera de ver el fútbol en Zaragoza, necesitamos necesariamente (sic) un entrenador que sea siempre el balón. Que tenga un carácter ofensivo. Que conozca a la plantilla. Que haya visto muchos partidos del Real Zaragoza. Que tenga una calidad contrastada. Yo creo que ya llevo un año aquí para que veáis que, a mí, los nombre no me influyen. Sí me influyen las capacidades de las personas", comenzó dando las primeras pinceladas sobre el lienzo en blanco.