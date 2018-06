Real Zaragoza: La afición, en el singular adiós de Natxo

La afición, que tan desconcertada se ha quedado tras conocer en los últimos 12 días la marcha de Natxo González al Deportivo de La Coruña por decisión personal y al margen del club, tuvo un especial apartado en el adiós oficial del entrenador. No fue un 'perdón' explícito, pero sí un modo de intentar limar las inevitables asperezas que su singular marcha al club gallego ha originado entre el zaragocismo.

"A la afición... ¡que decir de ella que no haya dicho en reiteradas ocasiones! Solo puedo estar agradecido por su cariño y su respeto. Es una gran afición, con un gran sentimiento por su club. Me marcho dolido sobre todo por ellos. Porque se había generado una dinámica positiva, una inercia en todos los sentidos. Pero el juego tiene estas cosas y no hemos podido hacerles todo lo felices que nos hubiera gustado", comenzó subrayando Natxo. Al respecto, en el colofón de su 'speech', el vitoriano insistió en este sentido: "Ha sido un año con una comunión perfecta entre afición y jugadores, que perdurará. Y esto solo puede dar buenos resultados. Un abrazo fuerte para todos y gracias", dijo.

Natxo González se refirió a la prensa: "A los medios (de comunicación), gracias a la gran mayoría por vuestro trato. Y, en algunos casos, por vuestros mensajes de agradecimiento y cariño".