Zapater: "Hay que seguir creyendo, algún año será"

Alberto Zapater ha terminado el partido roto. Y roto seguía minutos después, cuando ha querido dar explicaciones a la afición sobre la derrota frente al Numancia en La Romareda. “Este era nuestro año, tanto por lo que he visto en la afición como en el vestuario. Había muchísimo ilusión. Me duele mucho el resultado. Estoy muy mal, como todo el mundo. Teníamos una ilusión tremenda. Hemos merecido más. Ha sido cruel. Ellos han estado más efectivos", ha comentado en su análisis, todavía con el alma zaragocista partida.

"El 1-1 era engañoso. Ellos supieron hacer un partido largo, esperar a tener alguna y la han tenido. Antes del 0-1 tuvimos ocasiones para haber metido un par porque han sido muy claras. Esto es muy complicado y no hemos tenido suerte", ha agregado en su análisis del encuentro. "Llevo una semana que me levanto y me acuesto con el himno del Zaragoza. Algo hemos hecho bien para que la gente esté así. Hay que seguir creyendo, algún año será. El próximo año será muy difícil. Bajan equipos de Primera con mucho dinero y suben históricos. Ojalá sigamos todos, pero no será así. Es un día muy duro”, ha concluido.