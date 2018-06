Toda la plantilla del Real Zaragoza acudirá al estadio tras comer juntos en el hotel Tryp

No hay lista de convocados del Real Zaragoza en las horas previas al partido ante el Numancia, la vuelta de la semifinal de la promoción de ascenso a Primera División. Natxo González, su entrenador, tal y como ya hizo el pasado miércoles camino de Soria para jugar el choque de ida, no sigue las pautas que han regido durante los 10 meses de liga y, en estos duelos tan cruciales de 'play off', se lleva a toda la plantilla a la comida previa al partido y todos juntos llegarán al estadio de La Romareda alrededor de una hora y tres cuartos antes del inicio del decisivo partido ante los castellanos, que se iniciará a las 18.00.