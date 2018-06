Real Zaragoza: Natxo pide inteligencia y madurez para superar al Numancia

Natxo González, apenas 30 horas después de analizar en caliente en Los Pajaritos el partido de ida de la semifinal de la promoción ante el Numancia, ya ha tenido que abordar la previa del choque de vuelta, que aguarda ya para el Real Zaragoza este sábado a las 18.00 en La Romareda. El entrenador blanquillo centró la clave de su discurso en dos cuestiones: la inteligencia y la madurez de los futbolistas para que el éxito pretendido, eliminar a los sorianos tras el 1-1 del primer duelo, se haga efectivo en la tarde sabatina.

"En Soria fuimos inteligentes y maduros. Y, esta vez, en nuestro campo, tenemos que ser igual, maduros e inteligentes", subrayó de entrada el vitoriano. Natxo quiso abundar en más detalles al respecto. "Insisto: tenemos que ser maduros e inteligentes. De estos dos conceptos debe salir el hecho de saber actuar como locales. Cuando hablo de inteligencia, lo hago en este sentido. Sabemos que vamos a estar arropados por el empuje de nuestra gente, pero eso también hay que saber administrarlo y gestionarlo", añadió en su preocupación por encauzar convenientemente el ambiente favorable que tendrá el equipo aragonés en una Romareda abarrotada de público ansioso de triunfo.

González elevó la cita a su dimensión real, la de una final absoluta en pos del ascenso. Un día culminante, en el que uno de los dos contendientes pasará al cruce definitivo de los 'play off' y el otro acabará eliminado y sin premio en este epílogo de la temporada. "O sigues o te quedas. Ahora sí que es una final. Debemos aplicar el sentido común. Creo que en Soria dimos un pasito, conseguimos un resultado no todo lo bueno que hubiéramos querido, pero aceptable. Metiendo gol fuera de casa en el empate. Y ahora volvemos a casa, con nuestra gente", describió Natxo para dejar claro que nada está hecho y que, pese a que en muchos ámbitos se dé como gran favorito al Real Zaragoza, el objetivo no está logrado, ni mucho menos.