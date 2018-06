En los pies de Borja Iglesias

Durante la primera vuelta, cuando el sol no calentaba tanto como ahora, se le achacaba desde diferentes focos que no marcaba en La Romareda. O que, más bien, tan solo anotaba desde los once metros, de penalti. Algunos apreciaban su trabajo, su fútbol, pero le señalaban como un definidor irregular, sin puntería en los momentos determinates. O, al menos, no como el definidor que el Real Zaragoza necesita para regresar a Primera División. Borja Iglesias cruzó el umbral de la mitad de temporada con nueve goles, un guarismo significativo para un futbolista que todavía no ha cumplido doce meses en el fútbol profesional. Pero para algunos no era suficiente.