Borja Iglesias supera una sobrecarga en la pierna izquierda

Borja Iglesias no tiene problemas de preocupar en su pierna izquierda. Generó cierto susto el hecho de verlo jugar en Soria el pasado miércoles con un vendaje cubriéndole casi todo el muslo izquierdo. Se trataba de una sobrecarga muscular, de un episodio de fatiga en el cuádriceps que no pasó del grado de molestias. De hecho, el partido que llevó a cabo Iglesias en Los Pajaritos, especialmente en una notable primera parte de trabajo, desmarques, encares a Carlos Gutiérrez (lo superó en infinidad de retos mano a mano hasta provocar su amonestación), no manifestó ninguna merma física en el ariete gallego, que concluyó la noche sin dificultad alguna.