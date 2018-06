"Tenemos que hacer un gol, si no, nos puede pasar factura en la eliminatoria"

El primer objetivo del Real Zaragoza en el partido de ida de la semifinal de la promoción de ascenso a Primera División ante el Numancia lo estableció Natxo González, su entrenador, este martes tras el último entrenamiento antes de viajar a Soria. Para el vasco resultará crucial el hecho de que el cuadro aragonés no se quede con su guarismo a cero en el marcador final en Los Pajaritos .

"Nosotros, en Soria, tenemos que hacer un gol. Como no hagamos un gol, la eliminatoria puede que nos pase factura", advirtió con solemnidad Natxo.

El valor prevalente de los tantos marcados a domicilio en casos de empate en la diferencia suele resolver muchos cruces de promoción cada año. Y, por ello, dejar presentado el partido de vuelta en La Romareda (el próximo sábado a las 18.00) con un marcador en el que los zaragocistas hayan anotado en Los Pajaritos tiene visos de ser un gran avance de cara a jugar la final la semana que viene, bien frente al Sporting de Gijón, o bien ante el Valladolid.

"Marcar un gol al menos. Ese es nuestro objetivo, ya sea yendo al ataque, como los indios, o jugando más replegados, que de todo habrá durante el partido. Pero tenemos que meter, tenemos que enchufarlo", insistió Natxo con mucho argot futbolístico en su expresión.

El preparador vitoriano no quiere dejar los deberes pendientes de la vuelta en La Romareda. Sabe lo que son las promociones (aunque sea en estratos inferiores del fútbol, Tercera, Segunda B) y avisa seriamente de que hay que afrontar lo de Soria como si no existiese la segunda parte del cruce en Zaragoza el sábado.

"Ya dije que, a mí, no me hubiera importado jugar primero en La Romareda porque no creo que sea decisivo este orden de los partidos y que la vuelta sea en casa. Como vengamos con un 2-0 en contra de Soria, ya puede estar La Romareda a tope y lo que queramos, que lo tendremos difícil de remontar", avisó con intención cristalina.

"No nos podemos plantear esto como un partido de 180 minutos, por más que, realmente, la eliminatoria esa eso. Debemos buscar un objetivo en Soria. Pensar solo en los 90 minutos primeros que vamos a jugar allí, como si no existiera el segundo partido y nos lo jugáramos todo en Los Pajaritos. Hay que entrar en el partido como si fuera una final", apostilló con contundencia para que todos lo entiendan sin necesidad de dar muchas más explicaciones.