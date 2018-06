Pablo Iglesias anima al Numancia antes de la promoción

Pablo Iglesias, líder de Podemos, expresó el fin de semana una vez más sus preferencias futbolísticas, animando al Numancia, el rival del Real Zaragoza, antes de la promoción de ascenso a Primera División. El Numancia muy cerca de jugar los playoff de ascenso a primera ¡Aupa Numancia! — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 2 de junio de 2018

La afición de Pablo Iglesias por el Numancia reside en que se crió en la capital soriana. El líder de Podemos nació en Madrid en 1978 pero se mudó a Soria cuando tenía dos años por cuestiones laborales de sus padres. En la capital residió hasta los 13 estudiando en diferentes colegios, como el Numancia, Infantes de Lara y Las Pedrizas.

Siempre que se le ha preguntado por sus preferencias futbolísticas, el líder de Podemos ha sido claro, defendiendo sus colores numantinos. "Yo con el Numancia he vivido momentos preciosos, recuerdo el ascenso a 2ªB en un partido en Garray, muy cerca de las ruinas de Numancia, contra un Valladolid Promesas en el que entonces, si no me falla la memoria, jugaba un jovencísimo Fernando Hierro. Y recuerdo aquel partido como una cosa increíble", explicaba el líder de Podemos en una entrevista con la Cadena Cope hace unos años.