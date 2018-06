Mikel González: "Tenemos que limpiarnos muchas cosas del sistema de liga, el 'play off' va a ser muy duro"

Usted llegó al final del verano a reforzar el equipo desde el rol de veterano en un vestuario muy inexperto, con el objetivo de pugnar por el ascenso. Y ya estamos en puertas de ese fin, queda muy poco para lograrlo.

Así es. Durante la temporada hemos ido progresando, sin poder alcanzar los dos puestos de ascenso directo al final, pero sí logrando una plaza en el 'play off'. Y ya estamos en los últimos cuatro partidos del curso. Estamos aquí porque nos lo hemos merecido. Tenemos todas las ganas del mundo por lograr el ascenso del Real Zaragoza a Primera División. Sería la guinda a una reacción magnífica en los últimos meses.

De cara a estas eliminatorias, parece un error vincular su disputa a cómo se ha acabado la liga. Son dos tipos de competición radicalmente distintos. Y por ahí asoman peligros para el lanzado Real Zaragoza.

De entrada, el hecho de haber quedado terceros es positivo porque nos da alguna ventaja en cuestión de orden de partidos y de posibles empates. Pero es cierto que se trata de una eliminatoria, nada que ver con la liga. Es bueno para nosotros afrontarla en buena dinámica, con buenas sensaciones porque hemos ganado los últimos tres partidos ligueros, pero lo que viene ahora es distinto. Lo que hemos logrado en la liga, a partir de ahora mismo, no nos asegura bajo ningún concepto que vayamos a eliminar al Numancia y estemos ya en la ronda final. Son dos partidos separados de todo lo anterior. Y en una eliminatoria es obligado no tener errores, estar muy acertados en todo. Espero que podamos hacerlo.

El primer rival en la promoción ha resultado ser el Numancia...

No es el primer rival. Por ahora, es el único rival. Hay que verlo así. No hay más allá que intentar eliminar al Numancia.

En la liga regular, a los numantinos el Zaragoza les ganó los dos partidos, 3-0 en La Romareda y 1-2 en Los Pajaritos. ¿Sirve de referencia o puede ser engañoso?

Este dato sí que sirve. Es útil en el sentido de que ya sabes cómo juegan, los conoces, mantienen el mismo entrenador, y es muy difícil que un equipo cambie su forma de jugar en tres días, o que haga de repente cosas que no les hayas visto durante el año. Pero, insisto, la promoción, en forma de eliminatoria, no tiene nada que ver. El ritmo de los partidos va a ser distinto a los de liga. Tenemos que limpiarnos muchas cosas del sistema de liga, porque las eliminatorias todo va a ser mucho más duro.

Por más que Los Pajaritos pueda llenarse, no se trata de un estadio de gran aforo. El Zaragoza sufrirá un ambiente en Soria de menor grado que podría haberlo padecido en Gijón, Pamplona, Cádiz, Granada...

Sí, es así. Pero no sé si eso es una ventaja determinante. Yo considero que es más importante contra quiénes vamos a jugar que en dónde juguemos. Lo que está en nuestras manos, las de los jugadores, es lo que sucede en el campo. Y el Numancia va a ser un duro rival. Después, lo que envuelve a los partidos desde fuera también puede ser importante, pero no es lo principal. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestra obligación, en lo que tenemos que hacer en el campo.

¿Los veteranos tienen que tirar del carro en días de tanta responsabilidad?

Bueno... yo no he jugado ningún 'play off', ¿eh?...

Pero sí lo ha hecho en partidos de alto nivel contra los grandes en Primera División, en competiciones europeas, en la Copa del Rey...

Yo creo que, al final, todos debemos aportar nuestras cosas. Es cierto que, si llevas más años en el fútbol de nivel, puedes dar más experiencias al equipo, tienes más vivencias adquiridas, sobre todo en situaciones difíciles o de riesgo. Pero este es un vestuario muy maduro a pesar de la juventud que hay en él. Y más que ha ido madurando durante este año. Cuando las cosas nos han ido mal, nunca hemos perdido la cabeza nadie. Y cuando todo nos empezó a ir bien, tampoco he visto que el equipo haya perdido el norte. Esto habla muy bien del grupo. Sabemos lo que nos jugamos y cómo afrontarlo. El ejemplo del partido de Barcelona, donde participaron muchos jugadores que no venían jugando, se hizo bien y se ganó. Esta es una plantilla muy seria. Yo creo que, muchas veces en el fútbol, hay muy pocas cosas que decir.

¿Cómo cree que puede influir el factor Romareda en los partidos de vuelta?

Yo siempre he creído que, para lograr objetivos, tienes que tener a todos juntos: jugadores, aficionados, prensa... tener un clima bueno. Y veo que se está dando. Nuestra gente, la afición, ya hemos visto en los desplazamientos de la segunda vuelta que siempre está, y mucho más en La Romareda. Eso es un plus. Claro que es un plus.