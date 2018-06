Natxo González: "Estos jugadores no tienen límite"

Al margen del tercer puesto conquistado, González también hizo especial hincapié en la actuación de su equipo en el Miniestadi. "De este choque se pueden valorar muchas cosas", reconoció el entrenador del Real Zaragoza, quien afrontó la contienda con una alineación inusual. "Me ha gustado el comportamiento del grupo, su compromiso –añadió el técnico–. Había jugadores que necesitaban competir, por diferentes circunstancias, y han respondido a la perfección", insistió el preparador del cuadro aragonés.

En este sentido, González recordó "la importancia" de llegar al ‘play off "con mucha gente disponible y enchufada", ya que la profundidad de banquillo "puede ser un factor decisivo" en las eliminatorias de ascenso a la Primera División. "Son jornadas con partidos muy seguidos, de mucha tensión y de mucho desgaste. Pero hemos demostrado que estamos todos preparados para lo que se nos viene ahora encima", anunció.

"Ante el Barcelona B hemos equilibrado la posesión, que era uno de los objetivos, y además no hemos encajado ni un solo gol, lo que es muy importante porque nos puede servir de ejemplo para el ‘play off’ de ascenso", señaló el técnico del Real Zaragoza, quien no ocultó su entusiasmo: "Hemos sido el tercer mejor equipo de la competición. Estos jugadores no tienen límite. Estoy realmente contento", explicó.

González, además, habló de la necesidad de "mantener esta misma línea de trabajo" las dos próximas semanas. Y lanzó una advertencia: "No podemos bajar ni la intensidad ni el nivel de activación. El Numancia se ha metido en el ‘play off’ en la última jornada y sus jugadores estarán eufóricos; y en estas eliminatorias, el estado emocional es un factor determinante", sostuvo el entrenador zaragocista, quien también se refirió al hecho de jugar la vuelta en La Romareda: "Somos conscientes de lo mucho que nos ofrecen nuestros aficionados. Sin embargo, para aprovecharnos de esta circunstancia, primero debemos lograr un buen resultado en el partido de ida. Por ello, fuera de casa buscaremos un marcador positivo", anunció.

Aleix Febas, por su parte, dijo sentirse "muy feliz por la victoria" del Real Zaragoza, y también "por haber logrado la tercera plaza", al mismo tiempo que confesó haber atravesado una segunda vuelta "muy difícil" en el ámbito personal. "Me he sentido muy cómodo. Necesitaba este gol para ganar confianza. Ojalá pueda ayudar más al equipo en el ‘play off’", reconoció Febas, quien sentenció al Barcelona tras una carrera de unos 70 metros.