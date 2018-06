Asalto a la tercera plaza

Aunque los días de ensueño están aún por venir, al Real Zaragoza todavía le queda cumplimentar cierto papeleo en la liga regular. Este sábado, visita el Miniestadi, al descendido filial del Barça, con una tarea pendiente, algo más relevante, eso sí, que un trámite incómodo y forzoso: asaltar la tercera plaza final, un colofón de bronce a una temporada que le permita el viento de cola en la inminente promoción, con todo lo que conlleva. Desde el factor campo al factor desempate. Ser tercero equivale a jugar las vueltas de las dos eliminatorias de ascenso en La Romareda –un asunto eso sí que no es garantía de nada–, pero sobre todo a salir beneficiado y ganador de un posible empate, ya que no hay tandas de penaltis (sí prórroga). Para eso, el Zaragoza debe vencer al Barça B y aguardar una derrota del Sporting en Córdoba. Si es tercero, su estreno en la promoción de ascenso sería el miércoles, en destino aún por determinar (Cádiz, Valladolid, Pamplona, Soria u Oviedo), con la vuelta el sábado en La Romareda. En cambio, si no sube posición este sábado, jugaría fuera el miércoles y en su casa el domingo.