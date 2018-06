González: "Los que vivimos en este circo entendemos esto con más normalidad, son cosas del fútbol"

El dolor, el resquemor, la sorpresa, la alteración, el alboroto general que ha originado en las últimas 24 horas que, a través de la prensa gallega, trascendiera el compromiso de Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, con el Deportivo de La Coruña para el curso venidero es algo que el técnico vitoriano analiza desde un prisma tendente a la normalidad.

De entrada, preguntado por cómo cree que afectará el lío al equipo zaragocista de cara, no tanto al último partido de la liga este sábado en Barcelona ante el filial culé, sino a la crucial promoción de ascenso a Primera que viene después, Natxo respondió así: "No, no creo que afecte al equipo. Es que es absurdo. Es que todos estamos peleando por un bien común. Y el primer objetivo ya lo hemos conseguido (jugar la promoción)".

En el redondeo de su razonamiento al respecto, Natxo González derivó las cosas a un grado leve de afección sobre el equipo, a un estado de rutina dentro del mundillo del fútbol profesional que se vive en España en los últimos tiempos.