Barcelona, día para suplentes y no habituales: "Prioridad a la eliminatoria"

No se verá al once titular del Real Zaragoza dentro de unas horas en el Mini Estadi del Barcelona B . Al contrario, Natxo González , el entrenador zaragocista, anunció entre líneas en la rueda de prensa previa al último partido de la liga regular que considera prioritario lo que viene después: la promoción de ascenso. Todo pese a que el Zaragoza aún podría alcanzar la 3ª posición y, con ella, todos los privilegios que la clasificación dota a los cruces de los 'play off' (factor prevalente ante el empate exacto en los goles y factor campo, además de 335.000 euros por derechos de televisión), éxito que necesitaría de la victoria aragonesa ante el filial culé y de la derrota del Sporting de Gijón en Córdoba (los gijoneses caerían así al 4º puesto que ostenta ahora el cuadro blanquillo y que tiene asegurado aunque pierda).

Natxo fue rotundo al respecto: "Tengo claro que doy prioridad a la eliminatoria. Por lo tanto, estoy valorando el tema de las tarjetas -alguno tendrá que jugar con 4 amarillas-, estoy valorando la carga de minutos... y, a partir de ahí, hacer una convocatoria. Dentro de ella, habrá un equipo competitivo que saldrá a ganar el partido de Barcelona. No hay ninguna duda", explicó el técnico vasco.

Sobre individualidades, y a modo de ejemplos orientativos, el preparador blanquillo aseguró que Grippo (que sale de mes y medio de lesión de rodilla) "será titular" y, asimismo, que los cambios "pueden alcanzar también a la portería", donde Cristian Álvarez se quedaría sin salir al campo y el titular sería Ratón.

González sabe que si se redondease la campaña con el tercer puesto, el broche sería perfecto a la segunda vuelta sobresaliente del equipo. Pero en la disyuntiva que genera el hecho de ir a buscar la victoria con énfasis en Barcelona, sin saber si será útil o no pues el Real Zaragoza depende de lo que haga el Sporting, y descansar a los jugadores más fatigados a la vez que conservar entre algodones a los titulares más decisivos en un partido como este ante el Barça B ya descendido a Segunda B, se decide por esta segunda opción. "Para nosotros, existe esa posibilidad de terminar terceros en caso de ganar, pero creo que tampoco es decisivo en ningún caso, aunque el caso de los penaltis (no existen las tandas, manda la clasificación final en la liga en caso de igualada) está ahí. Pero, poniendo todo en una balanza, yo creo que esto no es determinante", valoró el entrenador.

Natxo insinuó la aparición en el once titular del Mini Estadi de varios suplentes o de los poco habituales durante la segunda vuelta, donde su método mutó de constantes rotaciones al mantenimiento de un esqueleto básico con escasas modificaciones. "Este es un partido que nos viene bien para seguir compitiendo, para que algunos jugadores puedan tener opción de ponerles las cosas difíciles a los titulares de cara a la primera eliminatoria del 'play off'. Es un partido interesante para ver muchas cosas, tanto en lo colectivo como en lo individual", añadió.

El hecho de lograr la 3ª plaza en la tabla final garantizaría, asimismo, jugar la vuelta de la final en La Romareda. A este asunto, Natxo tampoco le da la importancia que, desde otros análisis, sí parece tener. "En La Romareda estamos siendo muy fuertes, estamos siendo fiables. La gente nos está ayudando mucho... pero ¿por qué no nos puede ayudar todo esto en un primer partido, de ida, y luego ir al segundo partido a gestionar el buen resultado? No sé si es mejor la vuelta como local o no. En todas mis experiencias que tengo en 'play off' no he llegado a una conclusión clara por la que prefiera el segundo partido como local", explicó González.

Con todas estas pautas e intenciones, toca prepararse para un partido descafeinado en el adiós a esta liga. Con los Ratón, Grippo, Ángel Martínez, Toquero, tal vez Vinícius, quizá Perone, es posible que el filial Pep Biel... en un once inicial fuera de lo ordinario.