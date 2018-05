Lalo Arantegui: "Natxo se va a dejar la vida por el ascenso"

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, salió al paso este jueves del impacto causado por la posible marcha del entrenador Natxo González al Deportivo al final de temporada. Arantegui, en un discurso de defensa del zaragocismo y de la institución, remarcó que lo relevante en estos momentos son dos concepto: “El play off y el ascenso”. Lalo no confirmó la marcha del técnico ni su continuidad, simplemente centró su mensaje en la pertinencia del momento, con el Zaragoza a cinco partidos de un posible ascenso. Y advirtió que en el Zaragoza solo “puede estar quien quiera estar”.

“Somos cuartos a falta de un partido y con opciones de ser terceros. Es lógico que nuestro entrenador esté en las quinielas de los equipos. Tiene contrato y esperemos que sea nuestro entrenador la próxima temporada. Natxo está muy centrado en terminar la temporada con el Real Zaragoza y no me cabe duda que así será. Se va a dejar la vida por ascender con el Real Zaragoza a Primera División. Aquí estará el que quiera estar. El mejor entrenador es Natxo González. Solo me planteo mirar hacia adelante”, aseguró el director deportivo.

Lalo Arantegui se encargó de subrayar la importancia histórica del próximo play off. Y que el ascenso a Primera debe concentrar todas las energías en torno al club: “Quiero transmitir y pedir la unidad de todos. Somos conscientes del momento en el que estamos, el más importante de los últimos cinco años en la historia del Real Zaragoza. Quiero pediros a todos, porque es un bien común para todos, unión y pelear por el mismo objetivo: Primera División".